ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet mit Rekordhoch in den Juni

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Rekordhoch hat der Dax (DAX 30) am Dienstag die zuletzt umkämpfte Marke von 15 500 Punkten problemlos hinter sich gelassen. Er stieg in der Spitze bis auf fast 15 600 Punkte. Zuletzt stand er 1,07 Prozent höher auf 15 585,47 Punkte. Die Aussicht auf einen positiven Wochenstart der Wall Street nach dem Feiertag am Vortag in den USA treibe den Markt an, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,60 Prozent auf 33 391,44 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,8 Prozent hoch. Im Fokus stehen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe aus der Eurozone und den USA.

Autowerte führten den Dax an. Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) gewannen fast dreieinhalb Prozent. Im MDax lagen die Papiere von Porsche (Porsche SE Vz) mit plus 3,8 Prozent an der Spitze. Börsianer verwiesen auf einen möglichen Börsengang von Porsche als Treiber.

Die Titel des Laserspezialisten LPKF (LPKF LaserElectronics) sprangen um mehr als fünf Prozent hoch nach einem Folgeauftrag für die Lide-Technologie.

Die Stammaktien des Autovermieters Sixt (Sixt SE St) verloren nach einem von der Berenberg Bank gestrichenen Kaufvotum gut viereinhalb Prozent. Die Anteile der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding (INDUS) hingegen legten nach einer Kaufempfehlung von der Commerzbank um dreieinhalb Prozent zu./ajx/jha/