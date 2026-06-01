ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax testet erneut 25.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat es auch am Donnerstag nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkte geschafft. Auch wenn die US-Währungshüter den Markt auf höhere Zinsen einstellten, startete der deutsche Leitindex in dieser Woche schon den dritten Versuch, die Tausendermarke hinter sich zu lassen. Doch gegen Ende der ersten Handelsstunde stand der Leitindex mit 24.992 Punkten wieder knapp darunter mit 0,2 Prozent im Plus.

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Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten gab unterdessen um 0,4 Prozent auf 32.736 Zähler nach. Auf europäischer Bühne setzte der EuroStoxx 50 seine Rekordrally fort. Im Gegensatz dazu hat der Dax zu seiner Bestmarke von 25.507 Punkten noch etwas Abstand.

Unter Führung des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hat die US-Notenbank Fed die von US-Präsident Donald Trump seit langem geforderte Zinssenkung nicht geliefert, sondern eher Signale für höhere Zinsen gegeben. Die US-Börsen hatten daraufhin in ersten Reaktionen gelitten. Doch schon in Japan und Südkorea seien die "Käufer gleich wieder zurück gewesen", sagte ein Händler.

Etwas Erleichterung herrschte darüber, dass US-Präsident Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges unterzeichnet haben. Laut dem Vermittlerstaat Pakistan tritt es mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Kurzmitteilungsplattform X bekannt.

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Aktien von Halbleiterherstellern sind gefragt, was sich in Frankfurt bei Infineon mit einem Anstieg um fast fünf Prozent zeigte. Am Markt wurde als Treiber auf Nachrichten zum US-Branchenriesen Intel verwiesen. Darin geht es wohl um neue, effizientere Fertigungsprozesse und eine Zusammenarbeit mit Apple, auf die US-Präsident Donald Trump hinwies. Hinzu kommt eine angehobene Prognose des niederländischen Chipkonzerns BE Semiconductor (BE Semiconductor Industries NV) aufgrund starker KI-Nachfrage.

Bayer-Aktien (Bayer) hatte am Vortag schon von einem Teilerfolg in den US-Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat profitiert. Nun bewegte sich der Kurs nicht mehr groß. UBS-Analyst Matthew Weston sieht für den Pharma- und Agrarchemiekonzern einen wichtigen Erfolg darin, dass ein Richter den milliardenschweren US-Vergleich zurück an ein Gericht in Missouri verwiesen hat, wo der Richter die Rahmenbedingungen für den Vergleich bereits genehmigt habe.

Unter den gefragten Werten im MDax waren die Aktien von Talanx, die um 1,6 Prozent stiegen. Die Investmentbank Exane BNP hat den Versicherer auf "Outperform" hochgestuft mit einem Kursziel von 120 Euro. Nach der Erholung vom Tief seit April 2025, die die Aktien in den vergangenen Tagen begonnen haben, verspricht die Zielmarke noch 13 Prozent Kurspotenzial.

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Im SDAX setzten die tonies-Aktien ihre jüngste Rally um 2,6 Prozent fort. Mittelfristziele, die anlässlich eines Kapitalmarkttags veröffentlicht wurden, bescherten den Aktien zeitweise über der 13-Euro-Marke ein Mehrjahreshoch. Der auf Musikboxen spezialisierte Spielwarenhersteller will seinen Umsatz bis 2030 verdoppeln./tih/jha/