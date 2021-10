ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tut sich schwer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit moderaten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Dax (DAX 40) notierte im frühen Handel 0,36 Prozent tiefer bei 15 151,51 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,24 Prozent auf 33 329,06 Zähler. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone sank um rund 0,4 Prozent.

Nach Einschätzung von Helaba-Marktexperte Christian Schmidt scheint das Erholungspotenzial beim Dax derzeit begrenzt zu sein. Weiterhin stehe die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen werden. Als Impulsgeber könnte die in dieser Woche an Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison fungieren, so Schmidt.

Unter den Einzelwerten ragten im frühen Handel die Aktien von MorphoSys mit einem Kursgewinn von 5,1 Prozent heraus. Das Biotech-Unternehmen kann sich mit dem Entwicklungspartner Roche Hoffnung auf eine baldige Zulassung des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Gantenerumab in den USA machen. Sollte Roche das Mittel auf den Markt bringen können, wird Morphosys am Verkaufserfolg beteiligt.

Die Aktien der ADLER Group verloren 1,0 Prozent. Der jüngst in schwieriges Fahrwasser geratene Immobilienkonzern will mehr als 15 000 Wohneinheiten mit einer Bewertung von knapp 1,5 Milliarden Euro an LEG Immobilien verkaufen. Adler soll mit gut 10 Prozent an dem Immobilienportfolio beteiligt bleiben. Die Adler-Papiere waren in der Vorwoche nach Bilanzvorwürden eines Börsenspekulanten auf ein Rekordtief von gut 9 Euro abgestürzt, konnten sich zum Wochenschluss aber bis auf 12 Euro erholen.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer peilt für den Verkauf seiner Sparte "Environmental Science Professional" (ESP) Kreisen zufolge einen Preis von zwei Milliarden Euro an. Zahlreiche Finanzinvestoren, unter ihnen auch Blackstone und CVC, erwögen Gebote, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bayer-Anteilsscheine stiegen um rund 0,9 Prozent und gehörten zu den Top-Werten im Dax.

Die Titel von TeamViewer gehörten mit einem Minus von 0,9 Prozent zu den schwächsten MDax-Werten. Die US-Investmentbank Morgan Stanley stufte die Aktien des Anbieters von Software für Fernwartungs- und Videokonferenzen von "Overweight" auf Equal-Weight" ab und senkte das Kursziel von 48,00 auf 18,50 Euro. Teamviewer-Papiere waren in der vergangenen Woche infolge einer massiven Gewinnwarnung eingebrochen und notieren derzeit unterhalb des neuen Kursziels der Bank./edh/men