ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax versucht erneut eine Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem turbulenten Wochenauftakt und den herben Kursverlusten in der Vorwoche hat der Dax (DAX 30) am Dienstag einen weiteren Stabilisierungsversuch unternommen. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 2,5 Prozent auf 12 158,50 Punkte. In den vergangenen acht Sitzungen war der Dax um 14 Prozent oder fast 2000 Zähler eingebrochen.

Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank verwies zur Begründung für die Kursgewinne auf eine anstehende Telefonkonferenz der Finanzminister der G7-Staaten zur Coronavirus-Epidemie, an der auch die Notenbanker teilnehmen sollen. Kurzfristig sei von dort jedoch keine unmittelbare Hilfe zu erwarten, vermutete Reid: "Sie werden wohl noch etwas Zeit brauchen, um sich wirklich untereinander abzustimmen".

Der MDAX rückte um 3,3 Prozent auf 26 184,62 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitbarometer der Eurozone legte um gut zwei Prozent zu.

Unter den Einzeltiteln erholten sich solche Aktien überdurchschnittlich stark, die zuletzt besonders unter Druck geraten waren. So stiegen etwa Lufthansa-Aktien (Lufthansa) und die Papiere des Triebwerkherstellers MTU (MTU Aero Engines) jeweils um rund fünf Prozent. Deutsche Börse gewannen 2,5 Prozent, nachdem die Investmentbank JPMorgan eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat.

Größter Kursgewinner der Dax-Indexfamilie waren QIAGEN, die um fast 20 Prozent auf 38 Euro nach oben schossen. Der Diagnostikspezialist empfiehlt seinen Aktionären die Übernahme durch Thermo Fisher Scientific. Der US-Technologiekonzern bietet 39 Euro je Qiagen-Aktie.

Aktien von Beiersdorf bewegten sich kaum. Der Nivea-Hersteller äußerte sich zum laufenden Jahr, konnte die Auswirkungen des Coronavirus auf die Geschäfte aber nicht quantifizieren.

An der Spitze des SDAX der kleinen Börsentitel stiegen HelloFresh um gut sechs Prozent. Analysten lobten die Wachstumsziele des Versenders von Kochboxen.

Eine Kaufempfehlung der Baader Bank verhalf dem Kurs von Compugroup (CompuGroup Medical SE) Medical zu einem Aufschlag von 4,4 Prozent. Das Unternehmen entwickelt Software für Arztpraxen, Apotheken und Kliniken./bek/jha/