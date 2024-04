ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zunächst wieder in der Spur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte vor wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA von seiner Vortagesschwäche erholt. Der Leitindex DAX stieg im frühen Handel um 0,68 Prozent auf 18 199,23 Punkte. Die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend derzeit etwas darunter bei 18 158 Punkten verläuft, bleibt im Blick.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte am Mittwoch um 0,73 Prozent auf 27 190,49 Zähler zu. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , gewann 0,8 Prozent.

Im Fokus stehen am Nachmittag die Verbraucherpreise aus den USA für den Monat März. Die Teuerung ist der wesentliche Einflussfaktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Fed waren zuletzt geschwunden, was den Rekordlauf der Aktienbörsen gebremst hatte.

Die US-Inflationsdaten seien sehr wichtig für die Märkte, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Sollte die Teuerung anziehen, wäre dies ein erneuter Rückschlag für die Wall Street."

Auch die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag rückt bereits in den Blick. Nach Einschätzung von Ökonomen wird die EZB ihren Leitzins voraussichtlich nicht antasten. Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde dürfte jedoch eine Zinssenkung für Juni signalisieren. Womöglich käme die EZB dann der Fed mit der Zinssenkung zuvor. Hinweise auf eine baldige Zinswende kämen an den europäischen Börsen vermutlich sehr gut an, kommentierte Experte Henke.

Die Rüstungswerte Rheinmetall, HENSOLDT und RENK erholten sich am Mittwoch etwas von ihrem jüngsten Ausverkauf mit Kursgewinnen von bis zu 2,8 Prozent. Anleger hatten am Vortag Gewinne eingestrichen und die Rally damit vorläufig unterbrochen.

Die Titel des Spezialanlagenbauers Aixtron (AIXTRON SE) verloren im MDax 2,8 Prozent, nachdem die Bank Exane BNP Paribas das Votum um zwei Stufen auf "Underperform" gesenkt hatte. Eine Kaufempfehlung von Metzler für Aurubis trieb hingegen die Aktien des Kupferkonzerns um über fünf Prozent nach oben./ajx/mis