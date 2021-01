ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zurück unter 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresauftakt am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger vorsichtiger geworden. Gleich zum Handelsstart am Montag rutschte der Dax (DAX 30) unter die Marke von 14 000 Punkten. Zuletzt gab er im frühen Geschäft um 1,00 Prozent auf 13 909,85 Punkte nach. In der ersten Börsenwoche war es dem deutschen Leitindex erstmals in seiner Geschichte gelungen, nicht nur die Hürde von 14 000 Punkten, sondern gleich auch die von 14 100 Punkten zu überwinden.

Der MDAX für mittelgroße Werte verlor am Morgen 0,59 Prozent auf 31 170,50 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es zugleich um 0,68 Prozent auf 3620,39 Punkte abwärts.

Da die Börsen Europas gerne denen in den USA folgen, geht der Blick der Investoren stets auch über den Atlantik: Dort hatten am Freitag die US-Börsen überwiegend neue Rekorde aufgestellt und waren angetrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe ihren Tageshochs aus dem Handel gegangen. Doch nun steht die Berichtssaison bevor, weshalb für viele Vorsicht die Devise ist. Dabei werden die ersten bedeutenden Quartalszahlen am Freitag aus der US-Bankenbranche erwartet.

Zudem bereiten die Coronavirus-Mutationen Sorgen, die verstärkt inzwischen auch außerhalb Großbritanniens und Südafrikas nachgewiesen werden.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sieht außerdem noch eine weitere Gefahr: "Still und heimlich steigen die Zinsen von US-Staatsanleihen immer weiter an. Und das könnte für die aktuelle Börsenrally zur Bedrohung werden." Zum einen steigen damit die Finanzierungskosten der Unternehmen, zum anderen werden Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder zu einer Alternative.

Unter den Einzelwerten stehen mit Zahlen Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe im Blick: Der Fernwartungssoftware-Hersteller TeamViewer sowie der Online-Broker flatexDEGIRO legten ihre Geschäftsberichte vor. Umsatzzahlen gab darüber hinaus die Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) bekannt.

Für die Papiere von Teamviewer im MDax und die von Flatex im SDAX ging es nun um 1,1 Prozent hoch. Die Aktie der Shop Apotheke stieg um 0,5 Prozent. Teamviewer wuchs auch im vierten Quartal kräftig und übertraf seine eigenen Ziele für das Gesamtjahr 2020 leicht. Auch die Zahl der Abonnenten legte zu. Die Online-Apotheke steigerte den Umsatz 2020 stärker als erwartet und der erst seit Dezember in die Dax-Familie aufgenommene Online-Broker Flatex meldete ein Rekordjahr.

Commerzbank (Commerzbank) als Spitzenwert im MDax profitierten mit plus 2,8 Prozent auf 5,62 Euro von einer positiven Studie der Citigroup. Die US-Bank hatte ihr Kaufurteil bekräftigt und das Kursziel auf 6,30 Euro angehoben.

Außerdem sorgte eine Reihe weiterer Analystenurteile für Aufmerksamkeit. So büßten die Papiere von BASF sowie die des Dialysespezialisten FMC (Fresenius Medical Care) und der Mutter Fresenius (Fresenius SECo) als Schlusslichter im Dax zwischen 1,3 und 2,9 Prozent ein. JPMorgan senkte aus Bewertungsgründen den Daumen über der BASF-Aktie. "Selbst auf Basis seiner überdurchschnittlichen Gewinnschätzungen seien die Papiere des Chemieunternehmens im historischen Vergleich hoch bewertet", schrieb Analyst Chetan Udeshi und senkte BASF auf "Underweight". Jefferies stufte FMC auf "Underperform" ab und senkte zudem das Kursziel für das Papier von Fresenius.

Darüber hinaus wird die Aktie des Triebwerksbauers MTU (MTU Aero Engines) von der Citigroup nun zum Verkauf empfohlen, was sich mit einem Abschlag von 1,2 Prozent auswirkte.

Airbus (Airbus SE (ex EADS)) dagegen gewannen 1,3 Prozent. Die Anteile werden nun positiver gesehen von der US-Bank JPMorgan. Wer beim Flugzeugbauer über 2021 hinaus blicke und eine deutlich längerfristige Sicht habe, sei mit Airbus gut dabei, hieß es dort. Die Aktie sei auf lange Sicht im Sektor am attraktivsten bewertet./ck/jha/