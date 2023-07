ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zurück unter 16 000 Punkten

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt schwächelt der Dax (DAX 40) auch am Mittwoch. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 0,59 Prozent auf 15 945,23 Punkte und setzte damit den jüngsten Rücksetzer mit beschleunigtem Tempo fort.

Bereits seit dem Wochenbeginn bröckeln die Kurse im Dax wieder ab, nachdem das Börsenbarometer noch am vergangenen Freitag kraftvoll weit über die Marke von 16 100 Punkten geklettert war. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlte es dem Handel zuletzt jedoch an frischem Schwung vor der bald anlaufenden Berichtssaison.

Noch deutlicher als der Dax knickte der MDAX der mittelgroßen Unternehmen zur Wochenmitte ein. Er hatte sich bisher in dieser Woche nach oben geschwungen und verlor nun in der Frühe 1,02 Prozent auf 27 536,99 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gab zuletzt 0,57 Prozent auf 4365,76 Punkte nach.

Für Börsianer bleibt es fraglich, ob die Konjunkturagenda im Tagesverlauf neue Impulse in das Geschehen bringen kann. Zumindest aber ist der Tagesplan dicht bestückt. Die Credit Suisse hebt hier die aktualisierten Daten der Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone am Vormittag hervor. Für mögliche Hinweise auf den künftigen Zinskurs dürften sich die Anleger zudem das Sitzungsprotokoll der US-Währungshüter am Abend genauer anschauen. Dieses wird allerdings erst nach dem hiesigen Marktschluss veröffentlicht.

Auf Unternehmensseite belegten im frühen Handel Continental-Aktien (Continental) mit einem Kursplus von zwei Prozent einen der Spitzenplätze im Dax. Die Titel profitierten von einer positiven Einstufung der Exane BNP Paribas. Die Sterne stünden wieder gut für den Autozulieferer, schrieb die französische Investmentbank. Analyst Giulio Pescatore glaubt, dass der Konzern seine Mittelfristziele früher erreichen kann als zunächst gedacht.

Am Index-Ende landeten Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington))-Anteile mit einem Abschlag von mehr als zwei Prozent. Nach dem starken Vortag bei den Immobilienwerten nahmen die Anleger im frühen Handel Gewinne mit, auch andere Sektormitglieder verloren. So wurde etwa bei TAG Immobilien mit mehr als viereinhalb Prozent Abschlag das Kursplus vom Dienstag mehr als ausradiert.

Ein lukrativer Antikörper-Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums für die US-Tochter stützte unterdessen die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec (EVOTEC SE) mit plus einem Prozent, das ergab den ersten Platz im MDax. Für Evotec ist die Order zugleich ein wichtiger Schritt in der Kundengewinnung für die noch recht junge Produktionsanlage in den USA.

In den hinteren Börsenreihen stachen GRENKE-Aktien mit einem Plus von mehr als vier Prozent heraus. Anleger zog es in die Papiere, nachdem der Leasingspezialist über ein wachsendes Neugeschäft berichtet hatte, zugleich arbeitete das Unternehmen im vergangenen Quartal profitabler. Südzucker gaben hingegen um ein Prozent nach, hier belasteten rückläufige Umsatz- und Gewinnzahlen der Tochter CropEnergies für deren erstes Geschäftsquartal. Der Zuckerkonzern folgt mit den eigenen Resultaten an diesem Donnerstag./tav/men