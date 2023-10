ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholungsrally trotz Nahost-Konflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Dienstag gleich zu Handelsbeginn den schwachen Wochenstart mehr als wettgemacht. Ungeachtet der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas sowie einer möglichen Ausweitung des Konflikts legte der deutsche Leitindex um 1,35 Prozent auf 15 332,75 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen erholte sich um 1,63 Prozent auf 25 641,85 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 1,3 Prozent nach oben.

Die US-Börsen hatten am Montag dem neu aufgeflammten Nahost-Konflikt getrotzt, und auch an den asiatischen Handelsplätzen überwogen zuletzt die Gewinne. Zudem gaben die US-Anleiherenditen ebenso wieder etwas nach wie die Ölpreise. Dem Markt helfen laut Börsianern moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen ließen. Ab dem Nachmittag werden die Reden weiterer Mitglieder der US-Notenbank Fed erwartet.

Marktbeobachter Andreas Lipkow warnte indes vor zu hohen Erwartungen an den Dax. Sorgen bereiteten den Anlegern etwa die weiteren Entwicklungen im chinesischen Immobiliensektor rund um das Unternehmen Country Garden. Auch angesichts der bald beginnenden Quartalsberichtssaison dürfte es das Börsenbarometer schwer haben, sich vom aktuellen Kursniveau nachhaltig zu lösen.

Am deutschen Aktienmarkt war die Nachrichtenlage am Dienstag zunächst übersichtlich. Zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro bescherten den Papieren des Technologiekonzerns Kontron ein Plus von 5,8 Prozent, was den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDAX bedeutete. Kontron wird ab 2024 wesentliche Komponenten eines satellitengestützten Unterhaltungs- und Kommunikationssystems (IFEC) in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installieren.

Ansonsten bewegten Analystenaussagen. Im Dax konnte sich Bayer nach den jüngsten Kursverlusten und dem tiefsten Stand seit November 2020 mit plus 2,3 Prozent etwas stabilisieren. Die Bank HSBC hatte die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft.

Zalando (Zalando) zählte mit einer weiteren Erholung um 3,2 Prozent ebenfalls zu den Favoriten der Anleger im Leitindex. Die kanadische Bank RBC senkte zwar ihr Kursziel für die Titel des Online-Modehändlers, blieb aber deutlich über dem aktuellen Bewertungsniveau und deshalb auch beim Anlagevotum "Outperform". Analystin Wassachon Udomsilpa zählt Zalando neben der Zara -Mutter Inditex zu ihren bevorzugten Branchentiteln in einem schwierigen Umfeld./gl/stw