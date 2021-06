ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas schwächer am Feiertag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Feiertagshandel am Donnerstag hat der Dax (DAX 30) etwas tiefer begonnen. Der Leitindex sank nach der ersten halben Stunde um 0,17 Prozent auf 15 575,68 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,11 Prozent ein auf 33 442,11 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Nach dem Rekordhoch von 15 685 Punkten am Dienstag hatten sich zur Wochenmitte im Dax keine neuen Käufer gefunden. Der Index bewegte sich nur wenig. An der Wall Street hatte sich am Vortag auf hohem Niveau knapp unter den Rekorden ebenfalls wenig getan.

Immerhin stehen in den USA am Nachmittag mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda. Vor dessen Veröffentlichung dürfte die Mehrheit der Investoren allerdings keine großen Risiken eingehen wollen, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi.

Angesichts der steigenden Konjunkturerwartungen und der boomenden US-Wirtschaft dürften Inflations- und Zinsangst die Börsen in den kommenden Monaten weiter beschäftigen, erläuterte Cutkovic. Ob an der Zinsschraube früher als erwartet gedreht werde, dürfte vor allem vom Arbeitsmarkt abhängen. Der anstehende Report sei daher umso wichtiger und könnte die kurzfristige Richtung an den Aktienmärkten bestimmen.

Die Papiere von Nordex erholten sich etwas von der Schwäche am Vortag. Ein weiterer Auftrag für den Hamburger Windkraftkonzern aus Spanien half dabei. Der Gewinn schmolz jedoch zuletzt auf 0,9 Prozent zusammen. ENCAVIS erholten sich ebenfalls mit plus 1,5 Prozent. Zur Wochenmitte hatten Papiere aus dem Windkraftsektor deutliche Verluste erlitten.

Der Chemiekonzern BASF will sich offenbar von seiner Beteiligung am Spezialchemieunternehmen Solenis trennen - oder diese zumindest reduzieren. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auf den Kurs wirkte sich dies kaum aus. Etwa wie der Dax gaben die Papiere um 0,2 Prozent nach.

Ein Pressebericht über Kurzarbeit bei Daimler wegen der Halbleiterkrise belasteten den Kurs der Auto-Aktie nicht. Daimler gewannen unter den besten Dax-Werten 0,3 Prozent. Der europäische Autosektor hielt sich als einer der besten der Stoxx-600-Übersicht knapp im Plus und ist von seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2015 nicht weit weg.