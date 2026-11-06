DAX 26.038 -1,1%ESt50 6.187 -0,7%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,10 +1,7%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.910 +0,5%Euro 1,1175 -0,4%Öl 97,5 -0,8%Gold 4.078 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Globaler Tech-Ausverkauf - Dax unter 26.000

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,011.46 EUR -313.55 EUR -1.19 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor drückt am Freitag den zuletzt noch rekordhohen DAX wieder unter die 26.000-Punkte-Marke. Im frühen Handel verlor der deutsche Leitindex 1,4 Prozent auf 25.957 Punkte.

Werbung

Tags zuvor hatte er mit 26.692 Punkten ein Rekordhoch erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte und ihn letztlich ins Minus drückte. "Die Vorsicht nimmt zu, zumal der Dax mit einem Rekordstand gerade erst ein optimales Umfeld einpreiste, das nun nicht mehr vorherrscht", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Nach dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen mehren sich nun die Sorgen vor einer stärkeren Regulierung des KI-Bereichs. In New York hatte daher der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 am Donnerstag den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020 verzeichnet. Letztlich verlor er 6,4 Prozent. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Auch für den marktbreiten S&P 500 und den US-Leitindex Dow Jones Industrial war es ein schwarzer Tag.

Die Verluste machten am Freitag auch an den asiatischen Handelsplätzen nicht halt und waren im japanischen Nikkei 225 und im südkoreanischen KOSPI besonders hoch.

Werbung

Hierzulande ging es auch für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen bergab, mit minus 0,7 Prozent auf 30.674 Zähler waren die Abgaben etwas geringer als im Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1 Prozent.

"An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", so Experte Stanzl. "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."

Quartalszahlen gab es vor dem Wochenende von Daimler Truck. Die am Vortag starken Aktien des Lastwagenherstellers fielen um fast 4 Prozent. Der Auftragseingang im dritten Quartal sei wie erwartet schwach gewesen, hieß es von der Investmentbank Oddo BHF. Insgesamt sei das Quartal allerdings solide gelaufen. Die Analysten von JPMorgan lobten die Entwicklung in Nordamerika.

Werbung

Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück sanken jeweils um die 3 Prozent. JPMorgan hatte die Aktien der beiden Rückversicherer abgestuft und bremste deren jüngste Rally damit aus.

Rüstungswerte standen weiter unter Druck. Für die Papiere von Rheinmetall hagelte es Kurszielsenkungen nach der jüngsten Gewinnwarnung. Der Kurs näherte sich der 800-Euro-Marke und verlor zuletzt 3,7 Prozent. Vor 13 Monaten hatten Rheinmetall-Aktien noch mehr als 2.000 Euro gekostet.

Die Ankündigung von Aktienrückkäufen trieb den Kurs des Mobilfunkanbieters freenet um 1,6 Prozent nach oben.

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus (Stabilus SE) wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger. Für die Anteile ging es um gut 4 Prozent bergab. Die neuen mittelfristigen Ziele seien nun realistischer und auch besser als erwartet, Abschreibungen und eine niedrigere Dividende wirkten aber negativ, hieß es am Markt./ajx

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.