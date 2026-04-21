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ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Iran-Verhandlungen stützt

21.04.26 09:38 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Verluste zum Wochenauftakt sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag moderate Kursgewinne gefolgt. Der Dax gewann im frühen Handel 0,57 Prozent auf 24.558 Punkte. Damit hält sich der deutsche Leitindex über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei aktuell 24.118 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.

Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. Beide Parteien zeigten sich zuletzt unnachgiebig. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan.

Ohne eine Einigung könne sich der Konflikt zu einem echten Flächenbrand ausweiten, warnte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Das ist allerdings auch den Protagonisten bewusst, und um diese Tatsache und um die Auswirkungen auf die globale Konjunktur wird gerade aktiv gepokert."

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten legte am Dienstag um 0,84 Prozent auf 31.768 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,2 Prozent aufwärts.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs rät bei den Papieren der Allianz zum Kauf bei einem von 410 auf 450 Euro angehobenen Kursziel. Analyst Andrew Baker betonte die robuste Gewinnentwicklung des Versicherers. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen. Die Allianz-Aktien legten um 1,3 Prozent zu in Richtung ihres Rekordhochs aus dem Jahr 2000.

Barclays hob die Aktien von TAG Immobilien auf "Overweight" von "Equal-weight" und lobte die Zukaufstrategie des Unternehmens. Die Papiere stiegen um 2,4 Prozent.

Die Anteile von Beiersdorf gaben nach Umsatzzahlen moderat nach. Der Konsumgüterkonzern habe die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt, hieß es von der kanadischen Bank RBC mit Verweis auf das überraschend schwache Wachstum der Marke Nivea.

Im Technologiesektor gab es deutlichere Gewinne, das Thema Künstliche Intelligenz zieht die Kurse hoch. Halbleiter- und Software-Aktien legten zu. Im Dax stabilisierten sich SAP (SAP SE) mit plus 1,3 Prozent nach ihren jüngsten Verlusten. Im MDax setzten Aixtron (AIXTRON SE) ihre Rally fort mit plus 4,2 Prozent./ajx/nas

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