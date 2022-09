ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Neuer Stabilisierungsversuch

GO

Heute im Fokus

Stabilisierungsversuch: DAX im Plus über 12.100 Punkte-Marke -- Asiens Börsen uneins -- Nike leidet unter starkem Dollar -- Neue Führungsspitze bei Fresenius und FMC vor Start - adidas, PUMA im Fokus

Habeck dämpft Erwartungen an Gaspreisdeckel. Siemens mit neuem CEO für Dienstleistungssparte. SNB im zweiten Quartal ohne Devisen-Käufe zur Franken-Schwächung. Allianz und UniCredit straffen Unternehmensverflechtungen in Kroatien. ABB trennt sich von Hitachi-Anteil. Strompreise: EU-Staaten wollen Verbraucher entlasten. Zuckerberg will bei Meta sparen.