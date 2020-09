ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Neues Dax-Hoch seit Corona-Krise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit weiteren deutlichen Kursgewinnen ist der Dax (DAX 30) am Donnerstag auf ein neues Hoch seit Beginn des Corona-Crashs am 24. Februar gestiegen. Immer neue Rekorde an den US-Börsen und der zuletzt wieder sinkende Euro sind die Treiber der jüngsten Rally. Endlich habe der Dax die Chance, gegenüber den US-Indizes aufzuholen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Der deutsche Leitindex rückte in der ersten Stunde nach der Eröffnung bis auf 13 450 Punkte vor. Zuletzt verbuchte er bei 13 442,52 Punkten ein Plus von 1,50 Prozent. Steigt er weiter bis auf knapp über 13 500 Zähler, wäre die Kurslücke, die der Dax am 24. Februar aufgerissen hatte, geschlossen und die Verluste seit dem Crash vollständig aufgeholt. Danach wartet das Rekordhoch bei 13 795 Punkten auf den Dax.

Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg im frühen Handel am Donnerstag um 0,82 Prozent auf 28 123,93 Zähler. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone gewann 1,5 Prozent. Die beiden Indizes dürften im Gegensatz zum Dax noch etwas länger brauchen, um das Niveau vor dem Crash wieder zu erreichen.

Auf der Agenda stehen am Donnerstag einige neue Stimmungsindikatoren mit potenziell marktbewegendem Charakter. Dazu gehören vor allem am Nachmittag weitere Daten vom US-Arbeitsmarkt sowie der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor.

Eine Kapitalerhöhung von Siemens Healthineers belastete den Kurs des Medizintechnikkonzerns mit minus 3,9 Prozent auf 36,83 Euro. Nachdem die Papiere am Vortag mit 38,32 Euro aus dem Handel gegangen waren, wurden die neuen Anteile für die Übernahme des US-Unternehmens Varian zu je 36,40 Euro verkauft.

Die zuletzt im Dax als Abstiegskandidat gehandelten Covestro-Titel (Covestro) legten an der Index-Spitze um 4,6 Prozent zu, beflügelt von einem optimistischen Analystenkommentar von Goldman Sachs. Am späten Abend steht die reguläre Entscheidung der Deutschen Börse über die Zusammensetzung des Dax auf der Agenda. Jüngst mehrten sich die Stimmen, dass der Kunststoffkonzern wohl in der ersten deutschen Börsenliga bleiben wird.

Insgesamt litten an diesem Donnerstag im Markt eher die Corona-Krisenprofiteure wie Delivery Hero, TeamViewer oder Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV), während zyklische und von der Krise besonders stark getroffene Sektoren wie Luftfahrt, Tourismus und Automobilwirtschaft zulegten./ajx/stk