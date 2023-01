ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Rally treibt Dax über 15 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag seine Jahresanfangsrally mit dem Sprung über die runde Marke von 15 000 Punkten gekrönt. Der deutsche Leitindex profitierte von der weiterhin freundlichen Börsenstimmung und legte zuletzt um 0,38 Prozent auf 15 005,40 Punkte zu. Seit Jahresbeginn gerechnet ist der Dax nun um fast 8 Prozent gestiegen.

Für den MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Donnerstag um 0,28 Prozent auf 27 853,95 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone gewann ein halbes Prozent.

Auftrieb geben am Aktienmarkt zuletzt nachlassende Sorgen vor weiter deutlich steigenden Zinsen, da der Inflationsdruck nachzulassen scheint. In Europa machen den Anlegern die sinkenden Gaspreise Mut. In den USA scheinen die zuletzt deutlichen Zinserhöhungen der Notenbank Fed zu wirken. Am Anleihenmarkt gehen die Renditen tendenziell zurück.

Am Nachmittag aber könnte sich erweisen, ob die jüngste Rally auf tönernen Füßen steht oder weitergeht. Dann wird mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der Fed veröffentlicht. Die Bank Credit Suisse rechnet wie der Markt insgesamt damit, dass die Kerninflation ohne die besonders volatilen Lebensmittel- und Energiepreise gegenüber dem November leicht auf 5,7 Prozent gesunken ist.

Die Inflationsdaten aus den USA hätten sowohl das Potenzial, den Dax nachhaltig über die 15 000 Punkte zu heben, als auch die Rally der ersten beiden Börsenwochen des Jahres zumindest mal signifikant zu unterbrechen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Hinter dem Leitindex liege seit Anfang Oktober vergangenen Jahres ein Plus von mehr als 3000 Punkten. Die Bereitschaft dürfte hoch sein, bei einer Enttäuschung Gewinne einzustreichen.

Die optimistische Erwartungshaltung vor den Zahlen könnte eine etwaige Korrektur damit deutlich härter ausfallen lassen, fuhr Molnar fort. Auf der anderen Seite gebe es allerdings noch genug Anleger, die die Rally bislang lediglich mit einem Kopfschütteln begleitet haben, aber irgendwann die Geduld verlieren dürften, auf wieder billigere Kurse zu warten. "Geht die wilde Fahrt zum Jahresanfang also weiter, würden diese Anleger zum Katalysator der Rally", resümierte der Experte.

Für Bewegung am Aktienmarkt sorgten zunächst insbesondere Analystenkommentare. So büßten die Anteilsscheine von Kion (KION GROUP) im MDax fast vier Prozent ein. Der Experte Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan riet den Anlegern, nach dem zuletzt überdurchschnittlichen Lauf der Papiere Kasse zu machen. Mit Blick auf die Resultate des Staplerherstellers für das vierte Quartal ist er skeptisch. Gupta rechnet mit einer Konsolidierungsphase, der Ausblick für 2023 könnte enttäuschen.

Die Anteilsscheine von PVA TePla schnellten um fast neun Prozent in die Höhe und setzten sich damit an die Spitze des Nebenwerteindex SDAX. Nach der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorjahr dürften die Aktien im Jahr 2023 das Anlegerinteresse wecken, schrieb der Experte Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg. So seien die Konsensschätzungen für das Hightech-Unternehmen gesenkt worden und die Berechenbarkeit der Erträge sei angesichts des Rekord-Auftragsbestands hoch./la/mis