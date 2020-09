ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Rückenwind von US-Börsen treibt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) ist zum Börsenstart am Mittwoch deutlich über die zuletzt umkämpfte runde Marke von 13 000 Punkten gestiegen. Mit einem Plus von 1,52 Prozent notierte der Leitindex in der erste Handelsstunde bei 13 171,49 Punkten.

Die Frage sei, wann der Dax die 13 000 Punkte endlich mit in den Feierabend nehmen könne, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Auch zur Wochenmitte dürften sich wieder Bullen und Bären einen Wettstreit um die runde Marke liefern, glaubt der Experte. "Mit Rückenwind von der Wall Street dürften die Bullen dabei leicht im Vorteil sein."

Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte im frühen Handel um 1,37 Prozent auf 27 897,55 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone gewann 1,4 Prozent.

An den US-Börsen eilen vor allem die Technologie-Indizes, aber auch der marktbreite S&P 500 von Rekord zu Rekord. Zugleich lässt der Druck von einem weiter aufwertenden Euro aktuell etwas nach. Die Gemeinschaftswährung war am Vortag erstmals seit 2018 wieder knapp über die Marke von 1,20 Euro gestiegen, was die Exporte deutscher Unternehmen verteuern und daher auf die Nachfrage drücken kann. Zuletzt rutschte der Euro unter 1,19 Dollar.

Die Blicke dürften am Mittwoch verstärkt auf die USA gerichtet bleiben. Dort rückt in Zeiten der Coronavirus-Krise wieder der US-Arbeitsmarkt in den Fokus. Laut Marktbeobachter David Madden dürfte der Jobbericht des Dienstleisters ADP, der am Nachmittag für August veröffentlicht wird, einen deutlich höheren Aufbau von Arbeitsplätzen ausweisen als im Vormonat. Diese Erwartung stütze auch den deutschen Markt, sagte Börsenexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Unternehmensseitig geht es ruhig zu. Der Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) erweitert seine Patientendatenbank und erhält Zugang zu Bioproben. Die Papiere gewannen 1,3 Prozent.

Aktien-Umstufungen beziehungsweise Neu-Einstufungen mit Bewegungspotenzial betreffen einige Werte wie ENCAVIS, Deutsche Telekom und Siltronic. Für die Papiere des Solar- und Windparkbetreibers Encavis strich die Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung und votiert nun mit "Hold". Der Kurs gab um 0,7 Prozent nach.

Die US-Bank JPMorgan nahm Deutsche Telekom mit "Overweight" wieder auf und hält die Papiere für zu niedrig bewertet. Das Plus belief sich auf 2,7 Prozent. Jefferies startete die Bewertung für die Anteile des Wafer-Herstellers Siltronic mit "Buy". Siltronic gewannen 2,6 Prozent. Die Titel des Batterieherstellers Varta waren mit minus 0,6 Prozent eher schwach und zuletzt stark gelaufen. Kepler Cheuvreux stufte sie nun ab auf "Reduce".

Die Neuordnung im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sorgte ebenfalls für Bewegung. Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) wird zum 21. September in der ersten europäische Börsenliga vertreten sein. Diese Aussicht verhalf den Aktien des Immobiienkonzerns zu einem weiteren Rekordhoch. Zuletzt gewannen sie 1,4 Prozent./ajx/fba