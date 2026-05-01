DAX23.872 -0,3%Est505.781 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 -5,0%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.205 -0,8%Euro1,1631 ±0,0%Öl110,2 +0,7%Gold4.546 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Micron Technology 869020 Amazon 906866 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Rheinmetall, DroneShield, NEL im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Samsung-Aktie stark: Tarifkonflikt um Löhne - Kann ein Streik noch abgewendet werden? Samsung-Aktie stark: Tarifkonflikt um Löhne - Kann ein Streik noch abgewendet werden?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Rückschlag geht weiter - Anziehende Ölpreise

18.05.26 09:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.881,9 PKT -68,6 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.781,7 PKT -46,0 PKT -0,79%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX knüpft zu Wochenbeginn wegen der angespannten Nahost-Lage an seine Freitagsschwäche an. Der deutsche Leitindex verlor gegen Ende der ersten Handelsstunde ein halbes Prozent auf 23.829 Punkte. Damit nähert er sich einer Unterstützungszone, die der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets bei 23.675 Punkten sieht. Indikationen hatten in der Nacht zeitweise sogar darunter gelegen.

Wieder einmal belasten anziehende Ölpreise das Stimmungsbild. Als Grund gelten wieder schärfere Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.

Belastend sind auch die Vorgaben, denn die Nahost-Sorgen prägten in Asien das Geschehen negativ. In den USA hatte die jüngste KI-Rally am Freitag eine Auszeit genommen, die Indizes hatten dort unterhalb ihres Standes zum europäischen Handelsschluss geschlossen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte sank am Montag noch etwas stärker als der Dax um 1,17 Prozent auf 30.997 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) bewegte sich 0,9 Prozent tiefer bei 5.773 Zählern.

Mit einem Erholungsversuch um mehr als ein Prozent machte Rheinmetall verhalten auf sich aufmerksam. Den Anstoss dazu gab eine Kaufempfehlung der Citigroup, die den Rücksetzer bei dem Rüstungskonzern für übertrieben hält. Ein Friedensabkommen im Krieg zwischen der Ukraine und Russland bleibt mit gegenseitigen Angriffen außer Sichtweite. Bedenken an der Finanzierung steigender Verteidigungsausgaben hat der Experte Charles Armitage zumindest nicht in Deutschland.

Im MDax setzte sich Sartorius (Sartorius vz) mit 2,1 Prozent Plus an die Spitze. Für Gesprächsstoff sorgte hier ein Bericht im "Wall Street Journal" über den Einstieg des Investors Elliott beim Sartorius-Großaktionär Bio-Rad. Bei diesem will Elliott dem Bericht zufolge auf eine bessere Kursentwicklung hinwirken. Auch bei Sartorius verläuft das Börsenjahr mit einem Abschlag von aktuell immer noch 15 Prozent bislang unbefriedigend. Elliott selbst ist ebenfalls bei Sartorius im Boot.

Kursverluste gab es auch bei der Lufthansa, die neben den anziehenden Ölpreisen auch von Ryanair bedingt waren. Der Billigflieger traut sich in Zeiten des Iran-Kriegs wegen der hohen Unsicherheiten keine Gewinnprognose für das laufende Jahr zu. Ein Medienbericht, wonach die Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne eine weitere Aufstockung der Lufthansa-Anteile erwägt, konnte dem Kurs nicht helfen. Ein Händler sah darin keine Überraschung./tih/stk

Mehr zum Thema DAX 40

10:11Anleger scheuen das Risiko: DAX zu Wochenbeginn erneut unter Druck
09:53ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Rückschlag geht weiter - Anziehende Ölpreise
09:45Marktüberblick: Freenet nach Zahlen gesucht
09:45Marktüberblick: Freenet nach Zahlen gesucht
09:45Marktüberblick: Freenet nach Zahlen gesucht
09:45Marktüberblick: Freenet nach Zahlen gesucht
09:42Mercedes-Benz Korea set to open brand experience studio in Seoul
09:40DAX - Zeitliche Nähe – unmittelbare Nachbarschaft
mehr