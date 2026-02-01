DAX25.176 +1,3%Est506.067 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,6%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.988 +1,1%Euro1,1876 ±-0,0%Öl68,98 -0,9%Gold5.059 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Siemens treibt Dax wieder über 25.000 Punkte

12.02.26 10:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.184,6 PKT 328,4 PKT 1,32%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
6.068,8 PKT 33,2 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt auf die Siemens-Aktien ist der DAX am Donnerstag mit frischem Schwung über die Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Vorherige Versuche, diese nachhaltig hinter sich zu lassen, waren in dieser Woche stets gescheitert, doch am Donnerstag gelang dem Leitindex sogar der Sprung über sein bisheriges Februar-Hoch von knapp 25.100 Zählern.

Wer­bung

Nach gut einer Handelsstunde lag der Dax mit 1,2 Prozent im Plus bei 25.162 Punkten. Er näherte sich damit auch wieder seinem Rekord von 25.507 Punkten. Bestmarken voraus hat dem Dax der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) der am Donnerstag um 0,9 Prozent stieg. Im MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten war der Schwung mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 31.818 Punkte etwas geringer.

Gespannt warten die Anleger nun auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag noch für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

Siemens gab dem Dax mit einem Kurssprung um 6,3 Prozent auf das Rekordniveau über 270 Euro einen starken positiven Impuls. Der Technologiekonzern hat nämlich den lange Zeit unangefochtenen Softwarekonzern SAP (SAP SE) als wertvollstes Unternehmen im DAX abgelöst, nachdem der SAP-Kurs zuletzt von Sorgen vor einer KI-Bedrohung schwer belastet wurde.

Wer­bung

Zu der Rolle als größtes Schwergewicht trug am Donnerstag bei, dass Siemens nach einem guten Geschäftsjahresauftakt seine Ergebnisprognose erhöhte. Phil Buller von JPMorgan sprach von übertroffenen Auftrags-, Umsatz- und Margenerwartungen in den wichtigen Sparten Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI).

Dem Dax nach oben verhalfen außerdem die Titel der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom), die durchwachsene Resultate der Tochter T-Mobile US vom Vortag abhakten und mit einem Anstieg um 4,3 Prozent ein Hoch seit September verbuchten.

Auf der Schattenseite des deutschen Aktienmarktes stand neben Immobilienwerten, die unter anziehenden Anleiherenditen litten, vor allem der Autosektor wegen Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). Die Titel des Premium-Autobauers sackten um drei Prozent ab und belasteten auch andere Sektorwerte wie VW (Volkswagen (VW) vz), BMW oder Porsche AG (Porsche vz). Mercedes hatte für das vergangene Jahr einen Gewinneinbruch vermeldet. Ein Händler sah das Abschneiden der Autosparte und deren Margenziele in einem ersten Kommentar als Enttäuschung an.

Wer­bung

Mit fast zwei Prozent im Plus zeigten sich die Papiere der Deutschen Börse (Deutsche Börse) etwas erholt davon, dass sie sich zuletzt ihrem Tief seit August genähert hatten. Der Börsenbetreiber verdiente 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel wie noch nie - und tütete daraufhin gleich die nächste Transaktion ein. Der Daten-, Analyse- und Indexanbieter ISS Stoxx soll jetzt vollständig übernommen werden.

Sehr schlechte Nachrichten kamen vom SDax DE0009653386>-Mitglied HelloFresh. Der Kurs des Kochboxenlieferanten sackte nach Eckdaten für das Jahr 2025 um 12 Prozent ab. Jefferies-Experte Giles Thorne verwies darauf, dass der Nettoumsatz stärker gesunken sei als befürchtet. Unter der 5-Euro-Marke rückt das bisherige Rekordtief der Aktien aus dem Jahr 2024 näher./tih/stk

Mehr zum Thema DAX 40

11:47Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
11:42DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
11:26AKTIEN IM FOKUS 2: Mercedes-Benz enttäuscht mit Zahlen und Ausblick
11:17Rheinmetall, BAE, Saab: Europas größte Rüstungsunternehmen und ihre Besitzer
11:11Emirates fliegt nur noch mit Airbus A380 mit vier Klassen nach Zürich
10:58Land unter bei Benz: Mercedes bricht zwei Jahre in Folge der Gewinn weg
10:37DAX – Verlaufshoch bei 25.200 Punkten vor CPI am Freitag?
10:36Der ING Morning Call vom 12. Februar mit Christian Zoller
mehr