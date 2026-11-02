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ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierung im unsicheren Umfeld

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der kleinen Korrektur vom Freitag versucht sich der DAX zu Wochenbeginn zu stabilisieren. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück. Gleichzeitig mahnten die anstehenden Zwischenwahlen in den USA am Dienstag sowie die am Montagabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Apple zur Vorsicht, sagten Händler.

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Im frühen Handel gab der Dax um 0,11 Prozent auf 25.789 Punkte nach. Der Nasdaq-Schwäche am Freitag kann er sich größtenteils entziehen. Auch in Asien gab es am Morgen überwiegend Gewinne. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,21 Prozent auf 30.536 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand knapp im Plus.

In der Vorwoche hatte der Dax noch mit über 26.100 Punkten den höchsten Stand seit Anfang September erreicht und trotz des Rückschlags am Freitag ein Wochenplus von zweieinhalb Prozent eingefahren. Auch der Oktober war mit einem Zuwachs von zweieinhalb Prozent ein guter Börsenmonat.

Bei den Papieren von Siemens Energy blieb am Montag mit plus 0,9 Prozent eine markante Erholung nach ihrem fast siebenprozentigen Kursrutsch vom Freitag zunächst aus.

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Der Gesundheitskonzern Fresenius (Fresenius SECo) baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten aus. Die Aktien gewannen 1,4 Prozent.

Die Anteile von Aixtron (AIXTRON SE) verteuerten sich vor dem Hintergrund einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux um 1,4 Prozent. Den Beiersdorf-Aktien machte indes eine Abstufung durch die HSBC von "Buy" auf "Hold" nichts aus, der Kurs notierte unverändert./ajx/mis

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