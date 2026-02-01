DAX25.151 -0,5%Est506.073 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,13 +1,2%Gold5.004 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck
TUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie TUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste nach starkem Vortag

19.02.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.145,3 PKT -132,9 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Seinem starken Vortag mit einem Befreiungsschlag über der Marke von 25.000 Punkten hat der DAX am Donnerstag etwas Tribut gezollt. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 0,48 Prozent auf 25.157 Punkte.

Wer­bung

Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit war er zugleich näher an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten herangerückt, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten gab am Donnerstag um 0,22 Prozent auf 31.673 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,5 Prozent.

Die wichtigsten US-Indizes hatten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben.

Wer­bung

Beim Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) bemängelten Marktteilnehmer den schwachen Ausblick, der zwar konservativ sei, aber doch deutlich unter den Erwartungen liege. Die Papiere rutschten am Dax-Ende um mehr als 5 Prozent ab.

Eine Hochstufung von Morgan Stanley für Vonovia (Vonovia SE) gab den Aktien des Immobilienkonzerns Auftrieb, sie gewannen auf den vorderen Plätzen im Dax 1,8 Prozent.

Im MDax setzte eine Verkaufsempfehlung der UBS für freenet den Papieren des Mobilfunkanbieters zu. Das Minus von 6,7 Prozent bedeutete das vorläufige Ende des jüngsten Aufwärtsschwungs. Die Anteile der Fondsgesellschaft DWS (DWS Group GmbHCo) dagegen legten um 3,5 Prozent zu, hier riet die UBS zum Kauf.

Wer­bung

Abwärts um 5,5 Prozent ging es für flatexDEGIRO trotz Dividendenerhöhung. Die Dividendenrendite sei immer noch niedrig, hieß es am Markt. Zudem liege die Gewinnprognose des Online-Brokers für 2026 unter der Erwartung.

Zu den Jahreszahlen von KRONES sagte ein Händler, sie seien schwächer als befürchtet. Positiver äußerte er sich zum Ausblick des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Die Aktien gaben um 1,6 Prozent nach./ajx/jha/