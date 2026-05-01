DAX24.615 +1,3%Est505.891 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,1%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.037 +0,1%Euro1,1624 -0,3%Öl110,0 +0,3%Gold4.540 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX deutlich höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, Micron, AIXTRON, DroneShield im Fokus
Top News
Micron-Aktie unter Druck: Western Digital verschärft Wettbewerb Micron-Aktie unter Druck: Western Digital verschärft Wettbewerb
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal - Diese Analystenerwartungen gilt es zu schlagen Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal - Diese Analystenerwartungen gilt es zu schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Gewinne - Iran-Angriff aufgeschoben

19.05.26 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.613,4 PKT 305,5 PKT 1,26%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.890,2 PKT 41,2 PKT 0,70%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX nimmt am Dienstag seinen Schwung vom Vortag weiter mit. Der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblichen erneuten Angriff auf den Iran vertagt hat, kam bei den Anlegern gut an. Schon am Montag hatte sich im Verlauf Hoffnung auf eine Annäherung breit gemacht, nachdem der Leitindex unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht war.

Binnen der ersten Handelsstunde konnte der Dax am Dienstag sein Plus mit 24.626 Punkten auf 1,3 Prozent ausbauen. Er näherte sich damit weiter der 25.000-Punkte-Marke, die vor zwei Wochen schon einmal angetestet worden war. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Morgen 1,4 Prozent auf 31.877 Punkte zu. Auf europäischer Bühne stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) um fast ein Prozent.

Am Vorabend ließ Trump verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, den Angriff um wenige Tage zu verschieben, um der Diplomatie eine Chance zu geben. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb der US-Präsident auf der Plattform Truth Social. Allerdings haben mehrere Vertreter der von Trump aufgeführten Golfstaaten dem "Wall Street Journal" zufolge erklärt, ihnen sei der vom US-Präsidenten erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt.

"Dass dieser Konflikt heute nicht durch einen neuen Militärschlag eskaliert, ist ganz klar positiv zu bewerten", kommentierte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Ob es hinter den Kulissen tatsächlich Annäherungen zwischen den USA und dem Iran gebe, darüber könne nur spekuliert werden. Solange vieles unklar bleibe, rechnet der Experte mit weiteren Kursschwankungen.

Bedeutende Stützen kamen am Morgen aus den Sektoren Rüstung und Software. Die Rheinmetall-Aktien setzten ihre jüngste Erholung mit einem Anstieg um mehr als vier Prozent fort. Zu den Spitzenreitern in den drei wichtigsten deutschen Indizes wurden die Titel von SAP (SAP SE), Nemetschek (Nemetschek SE) und ATOSS Software, die sich im Größenbereich von 5,8 bis 9,3 Prozent erholten.

Gute Performer der vergangenen Wochen wurden dagegen vermehrt abgestoßen, was sich beim Chipkonzern Infineon mit einem Abschlag von 1,4 Prozent bemerkbar machte. Auch bei Chemiewerten und dem Solartechnik-Hersteller SMA Solar wurden von Anlegern Gewinne mitgenommen.

Mit den finalen Zahlen der Hornbach Holding (HORNBACH) gab es einen Nachzügler der Berichtssaison. Der Baumarktkonzern gab wegen anhaltenden Kostendrucks einen verhaltenen Ausblick ab. Gut an kamen aber ermutigende Aussagen zum Start in die Frühjahrssaison. Lag der erste Kurs noch knapp im Minus, konnten die Aktien zuletzt 2,4 Prozent zulegen.

Im MDax gehörten Aixtron (AIXTRON SE) und Knorr-Bremse mit bis zu 3,3 Prozent zu den klareren Gewinnern. Bei dem Halbleiterausrüster Aixtron half ein Auftrag des US-Unternehmens Lumentum, während Knorr-Bremse von einer Kaufempfehlung der US-Bank Citigroup profitieren.

Mächtig unter Druck gerieten dagegen die Titel von Ottobock, der offenbar vom Short-Spekulanten Grizzly mit einem negativen Report attackiert wird. Der Kurs des Prothesenherstellers litt darunter mit zuletzt mehr als zehn Prozent./tih/nas

Mehr zum Thema DAX 40

12:08DAX freundlich: US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf Angriff auf den Iran
11:29RWE builds Hambach solar and storage
10:21ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Gewinne - Iran-Angriff aufgeschoben
10:21DAX startet fest – internationale Märkte zeigen sich schwächer
10:21DAX startet fest – internationale Märkte zeigen sich schwächer
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse, Delivery Hero und Sartorius gesucht
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse, Delivery Hero und Sartorius gesucht
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse, Delivery Hero und Sartorius gesucht
mehr