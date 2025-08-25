DAX24.319 +0,1%ESt505.478 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung vor wichtiger Powell-Rede

22.08.25 09:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurück. Die geldpolitischen Signale Powells könnten die Börsen in eine neue Richtung schicken.

Wer­bung

Der DAX sank in der ersten Handelsstunde um 0,18 Prozent auf 24.250 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf hat sich mit einem moderaten Abschlag wenig getan. Das Rekordhoch von Mitte Juli ist mit 24.639 Punkten etwas weiter weg, bleibt aber in Reichweite.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen notierte am Freitag 0,1 Prozent höher bei 30.707 Punkten. Der EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.

Vor der Powell-Rede um 16.00 Uhr auf dem Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming herrsche Anspannung, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor gut einer Woche sei einer Zinssenkung in den Vereinigten Staaten im September eine Chance von 90 Prozent zugemessen worden - inzwischen seien es nach stärkeren Einkaufsmanager-Daten und restriktiven Kommentaren nur noch etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung genommen worden.

Wer­bung

Laut dem Chefstrategen der Privatbank Merck Finck, Robert Greil, sollte vor allem auf Powells Einschätzung zum US-Jobmarkt geachtet werden, die zusammen mit dem nächsten Arbeitsmarktbericht entscheidend dafür werden dürfte, ob die für Mitte September erwartete Leitzinssenkung tatsächlich kommt.

Mit Blick auf die Unternehmensseite belasteten niedrige Preise für Zucker und Ethanol die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher gedacht. Das im Nebenwerte-Index SDAX notierte Unternehmen senkte seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26. Die Papiere verloren nach volatilem Start zuletzt 1,5 Prozent.

Die Citigroup gab die Verkaufsempfehlungen für die Rüstungstitel HENSOLDT und RENK auf und votiert nun für beide mit "Neutral". Die tags zuvor deutlich gestiegenen Papiere bauten ihren Kursgewinn aus und stiegen um 3,4 beziehungsweise 1,6 Prozent. Auch Rheinmetall legten weiter zu.

Wer­bung

Für die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) kassierte Kepler Cheuvreux das Kaufvotum und setzte ein Fragezeichen hinter die Prognose des Logistikers für das operative Ergebnis. Der DHL-Kurs sank um 0,8 Prozent.

Die tags zuvor nach einem überraschenden Gewinneinbruch stark abgerutschten Papiere des Ticketvermarkters CTS Eventim blieben auch am Freitag unter Druck und verloren 2,7 Prozent./ajx/mis