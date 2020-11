ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Impfstoff-Nachrichten halten die Stimmung hoch

Im MDax ragten die Aktien von Software AG (Software) mit einem Kurssprung von 11,78 Prozent positiv heraus. Analysten zeigten sich vor allem von optimistischen Prognosen für den Auftragseingang angetan.

Noch größere Kursausschläge gab es in der dritten Reihe: Im SDAX der kleineren Werte schnellten die Aktien des Lkw-Zulieferers SAF-Holland (SAF-Holland SA) angetrieben von höheren Margenzielen um 17,31 Prozent in die Höhe. Sie zogen auch die Aktien des Lkw-Ausrüsters JOST Werke um 5,61 Prozent mit nach oben. Global Fashion Group (Global Fashion Group (GFG)) sackten hingegen um 9,94 Prozent ab. Nach einer Kursverdoppelung seit Anfang September hatte der Online-Modehändler das hohe Kursniveau für eine Kapitalerhöhung genutzt.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es am Mittwoch um 0,39 Prozent auf 3482,17 Punkte nach oben. Auch der französische CAC 40 und der britische FTSE 100 präsentierten sich freundlich. In New York verbuchte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss ein Plus von einem knappen halben Prozent.

Der Euro notierte zuletzt wenig verändert mit 1,1869 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1868 (Dienstag: 1,1882) Dollar festgesetzt, damit hatte der Dollar 0,8426 (0,8416) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite von minus 0,56 Prozent am Dienstag auf minus 0,57 Prozent nach. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,05 Prozent auf 146,04 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,13 Prozent auf 175,04 Punkte./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---