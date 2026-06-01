ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt zu - Gewinne an Wall Street ermutigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Unterstützung einer freundlichen Wall Street am Nachmittag hat sich der DAX am Montag aus seiner Lethargie befreit. Er ließ die runde 25.000-Punkte-Marke hinter sich und ging mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 25.139,69 Zähler aus dem Tag. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, gab zugleich um 0,20 Prozent auf 32.574,46 Punkte nach.

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Die Ölpreise gaben im Zuge positiver Signale aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs nach. Dies sorgte nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende im bekanntesten US-Index Dow Jones Industrial für Kursgewinne, die im Handelsverlauf jedoch etwas abbröckelten. Zuletzt ging es für dem Dow um 0,3 Prozent nach oben, während die US-Techbörse Nasdaq schwächelte.

Andreas Lipkow, Marktanalyst bei CMC Markets, hält auch die Tagesgewinne im Dax nicht für nachhaltig. Dabei verwies er auf die anstehende Sommerpause und zudem auf wichtige Konjunktur- und Preisdaten, die im weiteren Wochenverlauf anstehen. Auch bleibt er vorsichtig, was die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betrifft. "Das Hin und Her der vergangenen Wochen hat zu deutlichen Ermüdungserscheinungen bei den Börsianern geführt." Zudem sei der Themenkomplex verworren und werde von vielen Parametern beeinflusst. Selbst wenn bald eine Einigung käme, könnte es auf den zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen in der Region jederzeit zu neuen Eskalationen kommen, schrieb Lipkow.

Mit Blick auf die wichtigsten Börsen Europas gewann der EuroStoxx 50 als Leitindex der Euroregion 0,29 Prozent auf 6.311,32 Punkte und auch die Leitindizes in London und Zürich legten zu.

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Allgemein blieben hierzulande Werte aus der Halbleiterbranche weiter begehrt. Nachdem SK hynix der Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas gelang, steuert die Infineon-Aktie (Infineon) im Dax mit plus 4,8 Prozent wieder auf ihr Anfang Juni erreichtes Hoch seit dem Jahr 2000 zu.

Im MDax legten unter den drei frisch in den Index aufgenommen Chipaktien Elmos (Elmos Semiconductor), Siltronic und Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) am Tagesende nur die beiden erstgenannten deutlich zu. Suss dagegen litten nach einem im Tagesverlauf erreichten Rekordhoch unter Gewinnmitnahmen.

Hochtief (HOCHTIEF) feierte ein gelungenes Debüt im Dax. Mit plus 3,1 Prozent näherte sich das Papier des Bauunternehmens seinem Rekord von Anfang Mai erneut an. Hochtief hat im Leitindex die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil) ersetzt. Deren Aktie war am Montag im MDax in guter Gesellschaft von weiterhin schwachen Autowerten. Das Stimmungsbild ist seit der vergangenen Woche von einer Gewinnwarnung von BMW getrübt worden.

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Die Zalando-Aktie (Zalando) zog am Nachmittag Aufmerksamkeit auf sich. Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen vor einer Woche Aktien für mehrere Millionen Euro zugekauft. Das ließ das Papier des Online-Modehändlers an Hochtief vorbeiziehen auf den zweiten Platz im Dax mit plus 4,1 Prozent.

Im SDAX eroberte der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec die Index-Spitze mit knapp 10 Prozent Plus. Die Großaktionärin Carl Zeiss AG will ihre Beteiligung aufstocken. Über die Börse sollen Papiere des Medizintechnikunternehmens im Wert von bis zu 200 Millionen Euro gekauft werden./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---