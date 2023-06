ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit über 16 000 Punkten ins Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Lösung des US-Schuldenstreits haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag nochmals deutlich zugelegt. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung hatte die Anleger zur Wochenmitte einige Nerven gekostet, ist nun aber abgehakt. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel zudem stark aus und lenkt den Fokus wieder auf künftige Zinsentscheidungen.

Von der Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im Juni weiter anhebt oder eine Zinspause einlegt, ließen sich die Anleger vor dem Wochenende aber nicht verunsichern. So gewann der Dax (DAX 40) im Sog ebenfalls starker US-Börsen am Ende des Xetra-Handels 1,25 Prozent auf 16 051,23 Punkte. Das reichte für eine positive Wochenbilanz von 0,4 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 1,94 Prozent auf 27 264,89 Zähler.

Berichte, wonach China ein neues Maßnahmenpaket zur Stützung des Immobiliensektors schnürt, verhalfen konjunktursensiblen Branchen nach oben. So könnte ein solches Programm die Wirtschaft ankurbeln. Rohstoff- und Automobilwerte etwa waren europaweit gefragt. Oben im Dax standen Covestro mit plus 6,4 Prozent. Continental gewannen 5,4 Prozent. Aurubis setzten sich mit 6,7 Prozent an die Spitze des MDax.

Die Aktien von adidas und Puma (PUMA SE) profitierten von starken Quartalszahlen und einem angehobenen Ausblick des US-Sportartikelanbieters Lululemon (Lululemon Athletica). Adidas stiegen im Dax um 5,8 Prozent, Puma im MDax um 6,4 Prozent.

Nichts zu lachen hatten hingegen die Anleger der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom). Nachrichten über eine mögliche Konkurrenz durch Amazon hinterließen auf dem Kurszettel ein Minus von 9,1 Prozent. Damit ist der Kursgewinn seit Jahresanfang fast ausradiert. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft der US-Internethändler Amazon ein Mobilfunkangebot für seine Prime-Kunden in den USA.

Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zog um 1,55 Prozent auf 4323,52 Punkte an. Der Zuwachs für den britischen FTSE 100 fiel genauso hoch aus, für den französischen CAC 40 sogar noch etwas höher. In New York stieg der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum europäischen Handelsschluss um 1,8 Prozent. Der technologielastige NASDAQ 100 stand 0,8 Prozent höher.

Der Euro wurde nach dem Börsenschluss zu 1,0718 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Nachmittag den Referenzkurs auf 1,0763 (Donnerstag: 1,0697) Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,9291 (0,9348) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,34 Prozent am Vortag auf 2,32 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,04 Prozent auf 126,47 Punkte. Der Bund-Future verlor zuletzt 0,56 Prozent auf 135,57 Zähler./ajx/stw

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---