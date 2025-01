ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nicht zu bremsen - Rekordrally läuft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seinen beeindruckenden Rekordlauf am Donnerstag unbeirrt fortgesetzt. Am späten Nachmittag kam nochmals Schwung in den Handel, sodass der deutsche Leitindex seine Bestmarke auf 21.423 Punkte hochschraubte. Zum Xetra-Schluss belief sich das Plus auf 0,74 Prozent beim Stand von 21.411,53 Punkten. Allein seit Jahresbeginn beträgt der Gewinn 7,6 Prozent.

Es scheint, als ob Marktteilnehmer derzeit die Vorteile einer Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten für europäische Unternehmen mit US-Geschäft hoch gewichten und mögliche Zoll-Drohungen ausblenden. "Ein Teil der Anleger wartet auf eine Korrektur, um günstiger in den Markt zu kommen. Der andere Teil wartet auf die nächsten, vielleicht positiven Impulse, die in der kommenden Woche zum einen von den ersten Quartalsberichten der 'Glorreichen Sieben' und zum anderen von den Notenbanksitzungen in Washington und Frankfurt kommen könnten", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Im Gegensatz zum Dax sieht es für den MDAX nicht ganz so rosig aus. Der Index der mittelgroßen Börsenwerte kommt seit Anfang des Jahres nur auf ein Plus von 1,4 Prozent. Am Donnerstag sank er um 0,40 Prozent auf 25.951,24 Punkte. Es belastete ein Kursrutsch der Puma-Aktien (PUMA SE) um fast 23 Prozent. Der Lifestyle- und Sportartikelkonzern blieb im Schlussquartal 2024 hinter den Erwartungen zurück.

Nach überraschend starken Zahlen des Kontrahenten adidas am Dienstag sei die Enttäuschung am Markt über Puma nun besonders groß gewesen, sagten Händler. Laut Analyst Thomas Maul von der DZ Bank signalisiert die negative Kursreaktion wohl auch ein schwindendes Vertrauen in die Fähigkeiten des Konzerns zur Kostenkontrolle.

An der Spitze im Dax knüpften Siemens Energy mit plus 6,6 Prozent an den starken Lauf vom Vortag an. Die Papiere profitieren von der Aussicht auf hohe Investitionen in Daten- und Rechenzentren in den USA, mit dem dafür notwendigen Bedarf an Elektro- und Energietechnik. Rekordhochs sind für Energy-Anleger inzwischen fast schon an der Tagesordnung.

Die Aktien des Medizintechnik-Herstellers Carl Zeiss Meditec gewannen - getragen von einer Kaufempfehlung der Experten von Equita - als bester MDax-Wert 7,3 Prozent.

Unter den Aktien im Nebenwerteindex SDAX legten Salzgitter um 5,7 Prozent auf 16,63 Euro zu, blieben damit aber unter dem inzwischen bestätigten Angebotspreis von 18,50 Euro je Aktie, den die Kaufinteressenten GP Günter Papenburg und TSR Recycling zahlen wollen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,22 Prozent auf 5.217,50 Zähler. Etwas nach oben ging es außerhalb der Euroregion auch für die Leitbörsen in der Schweiz und Großbritannien. In den USA gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss moderat dazu, der technologielastige NASDAQ 100 gab etwas nach.

Der Euro kostete zuletzt 1,0420 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0404 (Mittwoch: 1,0443) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9611 (0,9575) Euro gekostet.

Am Anleihemarkt sank der Bund-Future um 0,20 Prozent auf 131,47 Punkte. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) verlor 0,10 Prozent auf 125,16 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,43 Prozent am Mittwoch auf 2,46 Prozent./ajx/nas

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---