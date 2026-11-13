ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Nasdaq-Schwäche - Pause nach Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach seinem Rekordhoch vom Vortag am Freitag letztlich wenig von der Stelle gekommen. Überraschend schwache US-Inflationsdaten gaben dem deutschen Leitindex nur kurzzeitig etwas Auftrieb. Mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 26.749,95 Punkte trotzte er aber der schwachen US-Technologiebörse Nasdaq und behauptete ein Wochenplus von 3,6 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,51 Prozent tiefer mit 30.699,96 Punkten.

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"Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordlaune und Verlustaversion", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers CapTrader. Derzeit scheine der Respekt vor der vortags erstmals überwundenen 27.000-Punkte-Marke größer zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu können. Denn neben den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln werde in der kommenden Woche der erwartete Börsengang des KI-Konzerns Anthropic die Risikobereitschaft am Markt testen.

Die US-Erzeugerpreise hatten sich im Oktober gegenüber dem Vorjahr erneut beschleunigt, mit plus 6,5 Prozent aber etwas geringer als von Volkswirten prognostiziert. Die für die US- Geldpolitik wichtige Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, verharrte erwartungsgemäß bei 5,0 Prozent. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im vergangenen Monat waren die Verbraucherpreise überraschend deutlich gestiegen.

Da die Teuerung weiter deutlich über der Fed-Zielmarke liegt, gilt an den Finanzmärkten als sicher, dass sie im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird. Auch die Europäische Zentralbank dürfte auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen.

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Technologiewerte standen im Sog heftiger Gewinnmitnahmen bei US-Halbleiteraktien europaweit unter Druck. Am Dax-Ende büßten die Titel des Chipkonzerns Infineon 4,3 Prozent ein. Im MDax ging es für die Kurse der Branchenzulieferer Aixtron (AIXTRON SE), JENOPTIK, Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und Siltronic um 3 bis 4,7 Prozent bergab.

Im Nebenwerte-Index SDAX brachen die gut gelaufenen Anteile von Schlusslicht GFT Technologies (GFT SE) um 10,3 Prozent ein. Felix Ellmann von Analysehaus MPCM strich seine Kaufempfehlung, da er steigende Kapitalkosten für den Softwareanbieter befürchtet.

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) verloren weitere 7,3 Prozent und erreichten damit ein Rekordtief. Sie hatten bereits am Donnerstag unter schwachen Quartalszahlen und einer überraschenden Prognosesenkung des Gewerbeimmobilien-Finanzierers gelitten.

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Dagegen legten die Aktien von Eon (EON SE) und RWE um 1,7 beziehungsweise 0,6 Prozent zu. Die Energiekonzerne können sich Medienberichten zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung will der "Welt" zufolge deren Anteil von einem Drittel am Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen. Dies würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter.

CTS Eventim (CTS Eventim) zählte mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den besten MDax-Werten. Der Event- und Ticketvermarkter hat zwar laut Analysten ein durchwachsenes Quartal hinter sich. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Annick Maas von Bernstein Research.

Bei Deutsche Euroshop sorgten Geschäftszahlen für einen Kursanstieg von 2,6 Prozent. Der Betreiber von Einkaufszentren profitierte in den ersten neun Monaten des Jahres von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten. Bereits Anfang November hatte er den Gewinnausblick erhöht und das Umsatzziel präzisiert.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es vor dem Wochenende um 0,2 Prozent nach unten. Auch in Zürich standen moderate verluste zu Buche, wogegen es in London etwas bergauf ging. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende knapp im Minus, während der Tech-Index NASDAQ 100 mehr als zwei Prozent einbüßte./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---