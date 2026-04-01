DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5300 +0,6%Nas22.885 +0,3%Bitcoin62.056 +1,1%Euro1,1717 +0,1%Öl96,93 +0,5%Gold4.762 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte: DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, NIO, Lockheed Martin, Brown-Forman im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
DroneShield erweitert Aktienbasis: Neue Papiere an der ASX zugelassen - Experte bleibt bullish DroneShield erweitert Aktienbasis: Neue Papiere an der ASX zugelassen - Experte bleibt bullish
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax vor Iran-Verhandlungen kaum verändert

10.04.26 18:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.804,0 PKT -3,0 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.926,1 PKT 29,8 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer vom Vortag hat der deutsche Leitindex DAX am letzten Handelstag der Woche kaum verändert geschlossen. "Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", hieß es am Freitag von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin.

Der Dax fiel um 0,01 Prozent auf 23.803,95 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 2,74 Prozent. Die Verluste seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind damit aber noch nicht wettgemacht; kurz vor dem Ausbruch dieses bewaffneten Konfliktes hatte der Dax noch bei über 25.000 Punkten gestanden. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten zog am Freitag um 1,10 Prozent auf 30.382,28 Punkte an.

Nach wie vor schauen die Investoren auf die Öl- und Gaspreise. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni blieb klar unter der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar, zuletzt mussten gut 96 Dollar bezahlt werden. Am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe im Iran-Krieg war der Preis fast auf 90 Dollar gesunken.

Vage Spekulationen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine setzten Rüstungswerte deutlich unter Druck. Auslöser könnte die Reise des für Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zuständigen Kremlgesandten Kirill Dmitrijew zu Gesprächen in die USA gewesen sein. Moskau bremste allerdings umgehend: Dieser führe keine Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Sein Besuch bedeute keine Wiederaufnahme der unterbrochenen Verhandlungen.

Gleichwohl waren im Dax Rheinmetall mit einem Abschlag von 5,6 Prozent das klare Schlusslicht. Im MDax waren die drei Rüstungstitel RENK, TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) und HENSOLDT die größten Verlierer mit bis zu 5,9 Prozent Abschlag.

Gesucht hingegen waren die Profiteure eines etwaigen Wiederaufbaus der Ukraine. Im Dax setzten sich Heidelberg Materials mit plus 3 Prozent an die Spitze. Im MDax gewannen Bilfinger (Bilfinger SE) 1,7 Prozent und die Stahlhersteller Salzgitter und thyssenkrupp 7,6 respektive 3 Prozent.

Ansonsten zogen Ströer (Ströer SECo) um 4,7 Prozent an. Ein Börsenbrief hatte sich für die Papiere des Werbedienstleisters ausgesprochen.

Ihr Debüt im SDAX gaben die Papiere von Shelly, die um 0,2 Prozent zulegten. Das Technologieunternehmen mit Sitz im bulgarischen Sofia rückte für die Aktien von Gerresheimer in den Nebenwerte-Index auf. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hatte der Verpackungsspezialist bis zum 31. März keinen testierten Jahres- und Konzernabschluss vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im SDax nicht erfüllt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) stieg um 0,51 Prozent auf 5.926,11 Punkte. In Zürich legte der SMI nur etwas zu, während der britische FTSE 100 geringfügig nachgab. In New York lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss leicht im Minus./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

18:50Fragile Waffenruhe: DAX geht stabil ins Wochenende - 24.000-Punkte-Marke zeitweise geknackt
18:16Trotz Nahost-Konflikt: Analysten bleiben optimistisch für DAX, S&P 500 und Co.
18:08ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax vor Iran-Verhandlungen kaum verändert
18:06DAX in KW 15: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:01Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
17:57Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
17:54Netz aus dem All - Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Neuer Starlink-Deal soll die letzten Funklöcher schließen
17:50Aktien Frankfurt Schluss: Dax vor Iran-Verhandlungen kaum verändert
mehr