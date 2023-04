ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig verändert auf hohem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag nach einem unspektakulären Handelsverlauf 0,16 Prozent fester mit 15 729,46 Punkten geschlossen. Trotz etwas Rückenwinds durch die richtungweisenden US-Börsen blieb der deutsche Leitindex damit knapp unterhalb seines jüngst erreichten höchsten Standes seit Januar 2022. Auch Konjunkturdaten gaben ihm keine Impulse. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen schaffte am Ende ein Plus von 0,81 Prozent auf 27 561,50 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verabschiedete sich 0,68 Prozent höher mit 4363,24 Zählern aus dem Handel. Für den französischen CAC 40 ging es dank Schwergewicht LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) deutlicher bergauf, während der Londoner FTSE 100 nur einen bescheidenen Kursanstieg schaffte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte zum europäischen Börsenschluss rund ein halbes Prozent im Plus.

Als Dax-Spitzenreiter schaffte Merck KGaA (Merck) ein Plus von 3,3 Prozent. Damit konnten die Aktien des Arzneimittel- und Spezialchemieherstellers den jüngsten Kursrutsch teilweise wieder aufholen. Am Mittwoch waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit Oktober abgesackt, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA die Aufnahme neuer Patienten für eine Therapie mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib im Rahmen der abschließenden klinischen Prüfung des Medikaments ausgesetzt hatte.

Die Anteilscheine des Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise legten nach Umsatzzahlen des Wettbewerbers Givaudan um 0,9 Prozent zu. Negative Wechselkurseffekte und Übernahmen herausgerechnet, wuchsen dessen Erlöse im ersten Quartal deutlicher als im Vorquartal. JPMorgan-Analystin Celine Pannuti sprach von einer insgesamt robusten und auch besser als erwarteten Geschäftsentwicklung des schweizerischen Konzerns.

BASF(BASF)-Titel dagegen verloren 1,3 Prozent. Der weltgrößte Chemiekonzern hatte am späten Mittwochnachmittag über sein erstes Quartal berichtet, woraufhin die Papiere ins Plus gedreht waren. Am Donnerstag legten sie zunächst weiter zu. Auf dem höchsten Stand seit dem Kursabsturz am 24. Februar, als die Ludwigshafener mit einem schwachen Jahresausblick und der vorzeitigen Beendigung eines Aktienrückkaufprogramms geschockt hatten, verließ die Anleger jedoch der Mut. Dax-Schlusslicht war indes Branchenkollege Covestro mit minus 2,1 Prozent.

Im MDax hatte HelloFresh dank Kursgewinnen von 5,3 Prozent die Nase vorn und blieb damit im Aufwärtstrend. Am Dienstag hatte eine neue Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan mit einer deutlichen Kurszielanhebung auf 27 Euro die Erholung untermauert. Ein gestrichenes Kaufvotum der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) am Donnerstag ließ die Titel des Kochboxenlieferanten kalt.

Knorr-Bremse (Knorr-Bremse) litten mit minus 0,9 Prozent unter einer gestrichenen Kaufempfehlung von Societe Generale. Analyst Daniel Cunliffe bewertet die Aktien des Herstellers von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge nun nur noch mit "Hold" und kappte das Kursziel deutlich. Er sieht für 2023 und 2024 trotz einer erwarteten moderaten Erholung nur geringfügiges Aufwärtspotenzial für das operative Ergebnis.

Im Nebenwerte-Index SDAX sprangen Ceconomy (Ceconomy St) als bester Wert um 11,6 Prozent hoch. Der Elektronikhändler mit den Handelsketten Media Markt und Saturn hatte im vergangenen Quartal den Umsatz erneut gesteigert. Bereits im wichtigen Weihnachtsgeschäft war Ceconomy dank der Rückkehr der Kunden in die Einkaufsstraßen und massiver Werbung gut unterwegs gewesen.

Dagegen gingen Secunet(secunet Security Networks)-Aktien unverändert aus dem Handel, nachdem der IT-Sicherheitsdienstleister über einen schwachen Jahresstart berichtet hatte. Dennoch hält der Vorstand an seinen Geschäftszielen für das Gesamtjahr fest - und verweist auf einen "rekordhohen Auftragsbestand".

Der Euro stieg und wurde zuletzt mit 1,1050 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,1015 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,34 Prozent am Vortag auf 2,41 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,28 Prozent auf 125,81 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,10 Prozent auf 135,093 Punkte./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---