ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax wieder über 25.000 Punkten

09.02.26 18:11 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Freitag gestartete Erholung hat den DAX wieder über 25.000 Punkte katapultiert. Ein kräftiger Kurssprung an Japans Börse und ein Rekordhoch an der Wall Street sorgten für Zuversicht auch an den europäischen Aktienmärkten.

Der deutsche Leitindex ging am Montag mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 25.014,87 Punkten aus dem Tag. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,96 Prozent auf 31.965,87 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,01 Prozent auf 6.059,01 Zähler vor. In der Schweiz und Großbritannien legten die wichtigsten Indizes nur leicht zu. In den USA setzte der Dow Jones Industrial seine Rekordrally über 50.000 Punkte fort und auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes legten zum europäischen Börsenschluss zu.

Im Januar war das deutsche Börsenbarometer mit etwas über 25.500 Punkten auf den höchsten Stand in seiner Geschichte geklettert. Dann hatten neue zoll- und geopolitische Sorgen sowie aufkommende Bedenken in puncto Wettbewerb durch Künstliche Intelligenz (KI) für einige Branchen sowie hohe KI-Investitionen belastet. Entscheidend für den weiteren Dax-Verlauf sind laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von Consors Bank nun vor allem die am Mittwoch erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für Januar sowie der US-Inflationsbericht am Freitag.

Spitzenreiter im Dax waren die Aktien von Commerzbank mit plus 4,2 Prozent. Auftrieb kam durch UniCredit, die eine hohe Beteiligung an der Commerzbank aufgebaut hat und nach wie vor an einer Übernahme interessiert ist. Die Italiener meldeten starke Gewinnziele bis 2030 und kündigten Milliardenausschüttungen an ihre Aktionäre an.

SAP (SAP SE) knüpften als eines der Dax-Schwergewichte mit plus 2,2 Prozent an ihre Erholung vom jüngsten Tief seit Anfang 2024 an. Die Experten von Index-Radar sprachen mit Blick auf Software-Aktien im Allgemeinen von einer Entlastung. Es habe zuletzt deutliche Anzeichen einer technischen Überreaktion auf die Sorge gegeben, dass KI Geschäftsmodelle gefährden könnte, hieß es.

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen setzten Anleger auch wieder auf Rüstungswerte. Rheinmetall stützten den Dax mit einem Anstieg um 2,8 Prozent, während RENK im MDax nach einer Kaufempfehlung von Warburg Research 5,7 Prozent gewannen. Trotz der Gespräche über einen Waffenstillstand in der Ukraine werden Experten nicht müde zu betonen, dass Rücksetzer neue Kaufchancen eröffnen.

Angetrieben von einer Kaufempfehlung durch die schweizerische Bank UBS erholten sich die Titel von Scout24 um 1,2 Prozent von ihrem tiefsten Stand seit September 2024. Ähnlich wie bei SAP hatte sich der Abverkauf bei dem Online-Portalbetreiber zuletzt wegen KI-Sorgen verschärft. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb schrieb nun, das Unternehmen rage mit Blick auf KI positiv heraus.

Im MDax waren die Aktien von Delivery Hero und Bechtle die schwächsten Werte. Die Titel des Essenlieferdienstes verloren 7,4 Prozent. Laut der Nachrichtenagentur Ansa hat die spanische Tochter Glovo mit ihrer Lieferfirma Foodinho in Italien Probleme mit der Justiz.

Bechtle büßten 4,8 Prozent ein und knüpften an ihre jüngste Talfahrt nach den enttäuschenden Jahreszielen des IT-Dienstleisters vom Freitag an. Die Kursgewinne der Aktien seit Mitte November sind so gut wie aufgezehrt./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

