ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste - Hohe Renditen belasten

07.10.26 18:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der DAX zur Wochenmitte unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex sank um 1,35 Prozent auf 25.104,36 Zähler. Am Vortag hatte er noch zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Mittwoch 1,41 Prozent auf 30.112,41 Zähler.

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Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen hielten sich Investoren zurück. Steigende Ölpreise und die hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsicherten. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hieß es von der Privatbank Merck Finck.

Am Mittwoch hatte der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, in einem Gespräch mit "France Inter Radio" gesagt, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen.

In den USA hatten am Vortag zwar der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte NASDAQ 100 Höchststände erreicht. Laut Marktexperte Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen großen Technologieunternehmen getragen. Am Mittwoch verzeichneten die New Yorker Börsen Verluste.

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Im Blick stand hierzulande unter anderem der Automobilsektor. Die Europäische Union (EU) bereite Schutzmaßnahmen vor, die die Einfuhr chinesischer Hybridfahrzeuge in die EU begrenzen sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dem Sektor gab dies nur vorübergehend Auftrieb. Experte Lipkow warnte vor einer Gegenreaktion seitens Chinas.

Unter den Einzelwerten im Autosektor bestimmten Porsche AG (Porsche vz) mit einer strategischen Neuausrichtung und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit Absatzzahlen die Nachrichten. Der schwächelnde Sportwagenbauer Porsche will in den nächsten Jahren Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Die im MDax notierten Papiere unterlagen deutlichen Schwankungen, letztlich notierten die Anteilscheine moderat im Plus. Die Absatzzahlen von Mercedes für das dritte Quartal zeigten erneut einen Einbruch in China. Im Dax fielen die Papiere um 2,1 Prozent.

Unter Druck stand der Technologie-Sektor. Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor den Quartalsbilanzen großer Tech-Schwergewichte aus Asien hatten hier das Geschehen geprägt. Am deutschen Aktienmarkt verloren Infineon-Aktien (Infineon) 5,8 Prozent. Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) war mit einem Minus von 9,3 Prozent der schwächste Wert im MDax.

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Eine Personale ließ die Anteilscheine von Fresenius Medical Care (Fresenius Medical Care (FMC) St) am Dax-Ende um fast sieben Prozent absacken. Bei dem Dialysekonzern kommt es überraschend zu einem Chefwechsel.

Die Nase vorn im Nebenwerteindex SDAX hatten die Anteilscheine der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) mit einem Plus von fast elf Prozent. Hier trieben positive Analystenkommentare nach der jüngsten Prognoseerhöhung den Kurs.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,47 Prozent tiefer bei 6.180,29 Punkten. In London (FTSE 100) ging es weniger deutlich nach unten, während die mit vielen defensiven Werten bestückte Börse in Zürich (SMI) etwas zulegte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial fiel zum europäischen Handelsende um fast ein Prozent./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---