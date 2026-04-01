DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9300 +3,4%Nas24.410 +1,3%Bitcoin65.805 +3,3%Euro1,1793 +0,1%Öl89,66 -8,7%Gold4.861 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 ITM Power A0B57L Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes, Lufthansa im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX in KW 16: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 16: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Euphorie dank Öffnung der Straße von Hormus

17.04.26 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.702,2 PKT 547,8 PKT 2,27%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
6.057,7 PKT 124,4 PKT 2,10%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufige Öffnung der Straße von Hormus hat den DAX am Freitagnachmittag elektrisiert. Nach einem Kurssprung von bis zu 2,6 Prozent schloss der schon zuvor freundliche deutsche Leitindex 2,27 Prozent im Plus mit 24.702,24 Punkten. Damit baute er seinen Wochengewinn auf 3,8 Prozent aus - es war der dritte in Folge. Die Kursverluste seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat das Börsenbarometer inzwischen fast wieder wettgemacht. Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es am Freitag letztlich um 3,28 Prozent auf 31.952,10 Punkte hoch.

Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Aussagen. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Dass Trump dennoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel festhalten will, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen sind, ließ die Märkte kalt.

Auch die Aktienkurse in Europa und den USA reagierten euphorisch auf diese Nachricht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) verabschiedete sich gut zwei Prozent höher ins Wochenende. Auch in Zürich standen deutliche Kursgewinne zu Buche. Dagegen reichte es in London nur für vergleichsweise bescheidene Aufschläge. In New York erreichten der marktbreite S&P 500 sowie der Technologie-Index NASDAQ 100 Rekordstände, während dem Leitindex Dow Jones Industrial trotz der deutlichsten Gewinne noch ein gutes Stück zu einer Bestmarke fehlt.

Marktanalyst Timo Emden sprach von einer überraschenden Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten. "Mit der Öffnung der Straße von Hormus ist sprichwörtlich Druck vom Kessel genommen worden." Die Route gelte als "neuralgischer Punkt der Weltwirtschaft", weshalb die Nachricht ein starkes Signal der Stabilisierung sende.

Europaweit zählten Aktien der Reise- und Freizeitbranche zu den größten Gewinnern. Im MDax reihten sich die Titel der Lufthansa und des Flughafenbetreibers Fraport mit Aufschlägen von jeweils fast 7 Prozent weit vorne ein. Ihnen half auch, dass kurzfristig keine weiteren Streiks bei der Fluggesellschaft drohen. Im Dax legten die Titel des Triebwerksbauers MTU (MTU Aero Engines) um 5,1 Prozent zu.

Zudem gefragt waren die konjunktursensiblen Aktien aus dem Industrie- und Automobilsektor, am deutschen Markt namentlich Siemens und Continental, die um 3,4 beziehungsweise 5,4 Prozent zulegten.

Ebenfalls zu den Gewinnern zählten ähnlich konjunkturabhängige Titel aus der Tech-Branche. Die Softwaretitel Nemetschek (Nemetschek SE) und TeamViewer zogen um 9,8 beziehungsweise 6,5 Prozent an.

Unter den größten MDax-Gewinnern stiegen Delivery Hero um 5,2 Prozent. Der US-Fahrdienstvermittler Uber stockt mit der Übernahme von Anteilen des Großaktionärs Prosus seine Beteiligung an dem Essenlieferdienst auf.

Dagegen büßten die Titel von Dax-Schlusslicht RWE 3,8 Prozent ein. Sie litten unter Berichten über den Kampf Großbritanniens gegen hohe Strompreise. Händler verwiesen auf einen Artikel der "Financial Times", wonach die britische Regierung nach Lösungen sucht, um die direkte Kopplung zwischen Strom- und Gaspreisen aufzuheben.

Bei K+S (K+S) mussten die Anleger einen Kursrückgang von 4,9 Prozent verkraften, womit die Aktien die kurze Verliererliste im MDax anführten. Der Düngerhersteller hatte wegen sprunghaft gestiegener Preise für seine Produkte zeitweise deutlich vom Krieg im Nahen Osten profitiert und litt nun naturgemäß unter der Entspannung der Lage./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

19:16DAX in KW 16: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
19:06Iran öffnet Straße von Hormus: DAX springt hoch und erreicht drittes Wochenplus in Folge - Brisanter Uran-Deal?
19:02Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
18:07ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Euphorie dank Öffnung der Straße von Hormus
17:57Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende fester
17:47Kampfansage an Starlink: Rheinmetall und OHB bauen deutsches Satellitennetz
15:57DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Nachmittag fester
15:46Lufthansa Cargo sucht Ersatzbetreiber für Airbus A321F
mehr