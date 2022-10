ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne dank freundlicher Wall Street

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag letztlich an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft. Nachdem die Stimmung zunächst lange Zeit getrübt war, sorgte die freundliche Eröffnung der US-Börsen für gute Laune. Der Leitindex Dax (DAX 40) schloss 0,94 Prozent höher bei 13 052,96 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte zog um 2,43 Prozent auf 23 807,17 Punkte an.

An der Wall Street kamen die Quartalsberichte großer Konzerne bei den Anlegern überwiegend gut an. Schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten zudem am Nachmittag die Hoffnung keimen lassen, dass die US-Notenbank Fed künftig ihre Leitzinsen weniger stark anheben wird. Dies trieb die Kurse dies- und jenseits des Atlantiks. Hierzulande rücke zudem die Hoffnung auf einen milden Winter in Kombination mit gut gefüllten Gasspeichern die drohende Energiekrise als einer der Hauptbelastungsfaktoren der vergangenen Wochen in den Hintergrund, schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.

Das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland dagegen hatte kaum Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich im Oktober nur leicht. "Die Nervosität vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag indes bleibt groß", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

Die Aktien von SAP (SAP SE) zogen unter den besten Werten im Dax um 6,5 Prozent an. Europas größter Softwarehersteller bekam Unterstützung vom schwachen Euro und kam nicht zuletzt deshalb besser durch das schwierige dritte Quartal als von Experten befürchtet. Analysten lobten vor allem das starke Geschäft mit Mietsoftware über das Internet.

Der Kunststoffkonzern Covestro dagegen hatte mit seinem operativen Ergebnis die Schätzungen verfehlt und zudem den Ergebnisausblick am oberen Ende gesenkt, wie Jefferies-Analyst Chris Counihan monierte. Die Papiere büßten am Dax-Ende 3,7 Prozent ein.

Die Anteilscheine von adidas fielen um mehr als drei Prozent. Nach antisemitischen Äußerungen von Kanye West hatte der Sportartikel- und Kleidungshersteller die Zusammenarbeit mit dem US-Rapper beendet. Die Zusammenarbeit war für die Franken ein einträglicher Teil des Geschäfts, die Auflösung trifft Adidas wirtschaftlich empfindlich.

Für die Aktien von Linde ging es um dreieinhalb Prozent nach unten. Als Belastung erwies sich der geplante Abschied von der Börse in Frankfurt. Die Struktur der doppelten Börsennotierung in Frankfurt und New York nach der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair habe dem Unternehmen zwar von Anfang an gute Dienste geleistet, doch habe sie die Bewertung der Aktien durch die europäischen Beschränkungen und die zusätzliche Komplexität eingeschränkt, sagte Linde-Chef Sanjiv Lamba.

An der MDax-Spitze schnellten die Papiere von ADTRAN um gut zwölf Prozent in die Höhe. Der US-Telekomausrüster hatte im dritten Quartal dank einer anhaltend guten Nachfrage besser abgeschnitten als erwartet.

Für den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 1,64 Prozent auf 3585,58 Punkte hoch. In Paris legte der CAC 40 noch deutlicher zu, während der britische FTSE (FTSE 100) unter dem starken Pfund litt und kaum verändert schloss. Die britische Landeswährung profitierte von der Ernennung von Rishi Sunak zum neuen Premierminister. Nach seiner Wahl werde er versuchen, die Stimmung an den Märkten weiter zu beruhigen, schrieben die Experten der Deka-Bank. In den USA stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum Börsenschluss in Europa um fast 1 Prozent.

Der Euro legte zu und kostete zuletzt 0,9966 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 0,9861 (Montag: 0,9851) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 1,0141 (1,0151) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,32 Prozent am Vortag auf 2,19 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,45 Prozent auf 126,97 Punkte. Der Bund-Future gewann 1,53 Prozent auf 138,40 Zähler./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---