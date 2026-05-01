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ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Sinkende Energiepreise helfen Kursen voran

05.05.26 17:56 Uhr
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DAX 40
24.401,7 PKT 410,4 PKT 1,71%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem schwachen Start in den Mai hat sich der DAX am Dienstag erholt. Rückenwind erhielten die Aktienkurse von den Rohstoffmärkten, wo die Preise für Öl und Gas fielen. Für teils heftige Kursausschläge sorgten ferner die Quartalsbilanzen von Unternehmen.

Der deutsche Leitindex Dax stieg um 1,71 Prozent auf 24.401,70 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten legte um 2,26 Prozent auf 31.132,72 Zähler zu.

Trotz der anhaltenden militärischen Auseinandersetzung im Nahen Osten und der weiterhin offenen Situation am Verhandlungstisch zeigten sich die Finanzmärkte immer noch bemerkenswert gelassen, konstatierten die Experten der Liechtensteiner VP Bank. Kursrückschläge auf breiter Basis seien bislang ausgeblieben. "Und das, obwohl der reduzierte Erdölnachschub seine Wirkungen in einer wachsenden Anzahl von Produkten mit Bezug zu Öl und Gas zeigt."

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Dienstag um knapp zwei Prozent nach oben. In Zürich blieb der SMI Index mit plus 0,38 Prozent zurück, während der Londoner FTSE 100 nach dem verlängerten Wochenende deutlich nachgab. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial lag zum europäischen Börsenschluss ein halbes Prozent im Plus.

Im Reigen der Quartalsberichte enttäuschte Fresenius Medical Care (Fresenius Medical Care (FMC) St) die Anleger. Analysten bemängelten das schwache Abschneiden des Dialyseanbieters auf dem so wichtigen US-Markt. Die Papiere rutschten mit einem Minus von fast elf Prozent ans Dax-Ende.

Rheinmetall (Rheinmetall) gewannen nach der Vorlage von Quartalszahlen 3,4 Prozent. Die Resultate lägen zwar unter den Markterwartungen, schrieb Analyst David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern habe dies aber mit zeitlichen Effekten begründet und die Jahresziele bestätigt.

Commerzbank (Commerzbank) zogen nach dem offiziellen Kaufangebot der UniCredit um 4,5 Prozent auf 35,55 Euro an. Damit lag der Kurs über der Kaufofferte der italienischen Großbank Unicredit.

Siemens (Siemens) gewannen 4,4 Prozent und Siemens Energy 3,3 Prozent. Hier gab es Rückenwind vom US-Industriekonzern Rockwell (Rockwell Automation), der das Gewinnziel für 2026 nach oben geschraubt hatte.

Die Aktien von HOCHTIEF setzten ihre Rekordrally mit einem Plus von fast 16 Prozent fort und übersprangen erstmals die 500-Euro-Marke. Nach wie vor treibt die Fantasie für Bau-Infrastruktur in Wachstumssegmenten wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung den Kurs nach oben.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler stand mit einer im ersten Jahresviertel verbesserten Profitabilität im Blick. Die Aktien gewannen 7,6 Prozent./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

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