ROUNDUP/Aktien New York: Amazon sorgt für leichte Erholung an der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq (NASDAQ 100) hat am Freitag einen Erholungskurs eingeschlagen. Erfreuliche Quartalsberichte, vor allem vom Online-Handelskonzern Amazon, aber auch vom Chip-Riesen Intel sorgten für positive Stimmung. Unter den Standardwerten enttäuschte nicht zuletzt der Ölkonzern Chevron. Für eine gewisse Nervosität unter den Anlegern sorgt auch bereits die in der kommenden Woche anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 32 609,28 Punkte nach, was im Wochenverlauf einen Verlust von rund anderthalb Prozent bedeuten würde. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,15 Prozent auf 4130,94 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte NASDAQ 100 rückte um 0,62 Prozent auf 14 197,68 Zähler vor, nachdem er tags zuvor den tiefsten Stand seit Ende Mai erreicht hatte. Er steuert damit dennoch auf einen Wochenverlust von rund zweieinhalb Prozent zu.

Laut Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank kehrte am Vorabend nach Börsenschluss dank Amazon wieder eine gewisse Entspannung im US-Technologiesektor ein. Der zu den "Magnificent 7" zählende Online-Handelsgigant habe die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertroffen und ermutigende Aussagen über die Aussichten des wichtigen Cloud-Computing-Geschäfts abgegeben, sagte Reid. Die Aktie war zuletzt mit einem Plus von knapp acht Prozent einer der gefragtesten Werte im Nasdaq-Auswahlindex.

Zu den sogenannten "Magnificent 7" zählen die größten und bedeutendsten US-Tech-Konzerne Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft, Tesla und Amazon, die inzwischen ihre Quartalsberichte vorgelegt haben, sowie Apple und NVIDIA, deren Berichte noch ausstehen.

Reid sieht zudem nach den jüngsten Konjunkturdaten aus den USA weiter eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche eine Zinspause einlegen wird. Zudem gilt aktuell am Markt auch eine Zinsanhebung im Dezember eher als unwahrscheinlich. Es gibt aber auch andere Stimmen: Sophie Lund-Yates, leitende Aktienanalystin bei Hargreaves Landsdown, spricht von zuletzt überhitzten Wirtschaftsdaten, weshalb das Narrativ von höheren und längeren Zinssätzen lauter und deutlicher werde. Das aber würde besonders Aktien von Technologieunternehmen negativ treffen, denn sie gelten als Wachstumsunternehmen mit vor allem in der Zukunft liegenden Gewinnen. Diese aber sind in einem Umfeld hoher Zinsen aus heutiger Sicht weniger wert.

Unter den Einzelwerten überzeugte neben Amazon auch Intel. Der Chiphersteller rechnet im laufenden letzten Jahresabschnitt dank einer anziehenden Nachfrage, Fortschritten beim Umbau der Produktion und des Booms rund um Angebote mit Künstlicher Intelligenz endlich wieder mit einem Umsatzplus. Zudem soll sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn weiter verbessern. Die Papiere standen sowohl im Nasdaq 100 als auch im Dow mit plus zehn Prozent an der Indexspitze.

Chevron nahmen in dem bekanntesten Wall-Street-Index den letzten Platz ein und gaben um etwas mehr als fünf Prozent nach. Der Ölkonzern meldete für das dritte Quartal einen überraschend starken Gewinnrückgang. Vor einem Jahr hatte der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Ölpreise in die Höhe schnellen lassen und zu einer Gewinnschwemme unter den Ölkonzernen geführt.

Auch der Autobauer Ford (Ford Motor) enttäuschte, denn er verliert weiterhin viel Geld mit seinen Elektro-Fahrzeugen. Das beförderte die Aktien an das Ende des S&P 100, wo sie knapp zehn Prozent einbüßten./ck/he