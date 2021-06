ROUNDUP/Aktien New York: Anleger machen Kasse am Verfalltag

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag des Verfalls von Optionen auf Indizes und Einzelaktien herrscht an der Wall Street Mollstimmung. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sackte im frühen Handel am Freitag um 1,47 Prozent auf 33 326,12 Punkte ab. Der US-Leitindex steuert damit auf den fünften schwachen Handelstag in Folge und einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent zu.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 verlor 1,03 Prozent auf 4178,36 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,55 Prozent auf 14 086,37 Punkte. Tags zuvor hatte er mit knapp über 14 200 Punkten noch einen weiteren Rekord aufgestellt. Damit deutet sich für den Nasdaq 100 eine noch leicht positive Wochenbilanz von plus 0,6 Prozent an.

"Aktien, die hohes Wachstum versprechen, sind derzeit im Vergleich zu zyklisch schwankenden und Substanzwerten wieder etwas beliebter", urteilte vor diesem Hintergrund Marktanalystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda. Am Freitag scheint es aber, als könnten sich die Tech-Aktien den Verlusten nicht entziehen.

Auf Unternehmensseite warteten die Aktien von Adobe Systems (Adobe) mit einem Kursgewinn von 2,3 Prozent und einem weiteren Rekordhoch auf. Die Zahlen des Softwarekonzerns zum zweiten Quartal übertrafen klar die Erwartungen, laut dem DZ-Experten Ingo Wermann haben sie "auf ganzer Linie überzeugt". Adobe profitiere von der Verlagerung von Werbebudgets ins Internet und von steigenden Investitionen, betonte der Experte.

Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine des Tübinger Impfstoffherstellers CureVac erholten sich mit plus 13 Prozent etwas von ihrem fast 40-prozentigen Kurseinbruch vom Donnerstag. Curevac musste am Mittwoch einräumen, dass sein als Hoffnungsträger gehandeltes Vakzin nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielt hatte./edh/he