ROUNDUP/Aktien New York: Anleger machen Kasse nach Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenstart haben die US-Aktienmärkte auch am Dienstag ihrer jüngsten Erholungsrally Tribut gezollt und zunächst weiter nachgegeben. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,4 Prozent auf 41.045 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 5.622 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,8 Prozent auf 19.813 Punkte abwärts.

Zuletzt hatte sich der Dow wieder in die Nähe seines Stands vom "Liberation Day" Anfang des Vormonats erholt - jenem Tag, an dem US-Präsidenten Trump mit seiner beispiellosen Flut an Zöllen einen Kurseinbruch um gut 13 Prozent binnen weniger Tage ausgelöst hatte. Nun zeigen aber eine Reihe von Geschäftsberichten und Prognosen, dass die Anleger das Thema Zölle noch lange nicht abhaken können.

Die Aktien von Ford (Ford Motor) stiegen um 4,1 Prozent. Der Autoriese rechnet mit einer Milliardenbelastung durch US-Importzölle und wagt wegen der Ungewissheit keine Prognosen mehr. Zugleich zogen amerikanische Verbraucher in den vergangenen Wochen nach Möglichkeit Autokäufe vor, um den Zöllen zuvorzukommen. Ford griff in dieser Situation zu einer Rabattaktion und konnte dadurch Marktanteile gewinnen. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz um 5 Prozent. Unter dem Strich fiel der Gewinn auf 471 Millionen Dollar von 1,33 Milliarden Dollar vor einem Jahr.

Zu den deutlichen Verlierern an der Nasdaq zählen die Aktien von Palantir, die um rund 13 Prozent absackten. Tags zuvor hatten die Papiere des KI-Profiteurs noch an ihrem Rekordhoch gekratzt. Nachbörslich gab es zwar starke Geschäftszahlen und einen noch viel beeindruckenderen Ausblick, wie Jefferies-Experte Brent Thill schrieb. Fundamental sei also alles im Lot, aber die Bewertung der Aktien sei inzwischen regelrecht irrational.

Die Papiere von Vertex (Vertex Pharmaceuticals) sanken um 12 Prozent, nachdem das Biotech-Unternehmen durchwachsene Zahlen für das erste Quartal präsentiert hatte. Der Umsatz wuchs weniger stark als von Analysten prognostiziert. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie verfehlte Vertex die Konsensschätzung der Experten./edh/he