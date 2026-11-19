NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen erfolgreichen Anthropic-Börsengang hat den US-Technologiesektor am Donnerstag beflügelt. Der Auswahlindex NASDAQ 100 sprang im frühen Handel um 1,93 Prozent auf 27.640 Punkte hoch, womit sich die vortags begonnene Erholung beschleunigte.

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Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 7.393 Punkte bergauf. Der zuletzt schwache Leitindex Dow Jones Industrial, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, konnte sich mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 50.191 Punkte lediglich etwas stabilisieren.

Schon im außerbörslichen Aktienhandel hatten sich prozentual zweistellige Kursgewinne für den KI-Riesen Anthropic abgezeichnet. Die Titel waren am Vorabend bereits zu einem überraschend hohen Preis von 83 US-Dollar an die zeichnenden Anleger ausgegeben worden. Der Firma, die für den KI-Assistenten Claude bekannt ist, gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang. Der Schritt gilt als wichtiger Meilenstein für die gesamte Branche, denn der OpenAI-Konkurrent wird zum ersten reinen KI-Labor, das an der Börse handelbar ist.

Die KI-Euphorie gab am Donnerstag vor allem Halbleitertiteln Schwung: Seagate, Western Digital und Intel zählten mit Aufschlägen von 7,9 bis 8,6 Prozent zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100.

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Ebenfalls gefragt waren Aktien aus der Branche Cyber-Sicherheit. Palo Alto Networks gewannen 6,8 Prozent und in ihrem Kielwasser CrowdStrike 6,3 Prozent. Palo Alto Networks überzeugte mit Quartalszahlen und übernimmt den KI-Spezialisten Applied Compute.

Doch es gibt auch skeptische Stimmen: "Das Besondere bei Anthropic dürfte sein, dass KI für viele Menschen keine abstrakte Zukunftsvision mehr darstellt. KI-Anwendungen sind bereits im Alltag erlebbar und damit greifbar, was wiederum eine emotionale Nähe schafft", schrieb Marktexperte Timo Emden von Captrader. Wenn aber Begeisterung und die Angst, etwas zu verpassen, Anlageentscheidungen stärker beeinflussten als Fundamentaldaten, sei größte Vorsicht angezeigt.

Die Aktien von Take Two Interactive (Take Two) konnten nicht mehr vom Start des mit großer Spannung erwarteten Videospiels "Grand Theft Auto VI" profitieren: Sie sanken um 2,2 Prozent. Analysten verwiesen auf hohe Kosten für die Entwicklung der neuen Version.

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Walmart (Walmart)-Aktien verloren trotz erneut angehobener Jahresziele im Zuge von Quartalszahlen 2,3 Prozent. Die Titel des Handelskonzern haben aber auch einen guten Lauf hinter sich - am Mittwoch waren sie auf ein Hoch seit Juli geklettert./gl/jha/