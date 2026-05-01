ROUNDUP/Aktien New York: Auf Erholungskurs - Nasdaq erneut mit Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,5 Prozent auf 49.203 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 7.250 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100, der erneut ein Rekordhoch erklomm, ging es um 1,2 Prozent auf 27.969 Punkte nach oben.

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Positive Impulse lieferten Anzeichen einer Beruhigung der Lage im Nahost-Konflikt, die für fallende Ölpreise sorgten. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen. Zudem zeigen sich die Anleger am Dienstag optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften.

Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA trübte sich im April etwas ein. Der ISM-Einkaufsmanagerindex fiel auf 53,6 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 53,7 Zählern gerechnet. Die Verkäufe neuer Häuser in den USA stiegen im März um 7,4 Prozent, während Experten mit einem Anstieg von lediglich 3,0 Prozent gerechnet hatten.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Intel und Apple mit Kursgewinnen von 14,5 beziehungsweise 1,8 Prozent im Anlegerfokus. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg führt der iPhone-Hersteller Gespräche mit dem US-Halbleiterkonzern und mit Samsung über die Lieferung von Prozessoren. Das Ziel von Apple sei es, die Abhängigkeit vom taiwanesischen Zulieferer TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) zu verringern und Lieferengpässe abzufedern.

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Um gut 11 Prozent ging es für Pinterest nach oben. Das Social-Media-Unternehmen übertraf mit seinem Zahlenwerk erneut die Erwartungen und überraschte zudem mit einem unerwartet hohen Umsatzziel für das zweite Quartal.

Der Pharmakonzern Pfizer meldete für das erste Quartal ein überraschend deutliches Umsatzwachstum, was vor allem neuen Medikamenten zu verdanken war. Dies konnte Pfizer aber nicht in ein höheres Ergebnis ummünzen, auch weil die Verwaltungskosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen. Die bekräftigten Jahresziele erscheinen laut der US-Bank JPMorgan nun konservativ. Die Aktie sank zuletzt um 0,3 Prozent.

Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal erneut rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent und hob seine Jahresziele an. Allerdings blieben die Erlöse mit US-Firmen Analysten zufolge hinter den Erwartungen zurück. Die Palantir-Papiere büßten 6,0 Prozent ein.

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Für die Aktien von Rockwell (Rockwell Automation) ging es um knapp 11 Prozent nach oben. Das Automatisierungstechnik-Unternehmen überzeugte mit seinem Quartalsbericht und dem Ausblick./edh/he