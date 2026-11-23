NEW YORK (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag Euphorie an den US-Börsen ausgelöst. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, erholte sich wieder deutlich.

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Für den NASDAQ 100 ging es um 7,0 Prozent hoch auf 26.768 Punkte. Seitdem Ende Oktober die "New York Times" erstmals über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, war es für den Auswahlindex bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen.

Der Dow Jones Industrial, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, sprang am Montag um 3,1 Prozent auf 49.637 Punkte hoch. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Der gleichfalls gebeutelte breite S&P 500 gewann zuletzt 5,0 Prozent auf 7.255 Zähler.

Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader "verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben". Er sieht in dem Schritt des Verwaltungsrats eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.

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Die Nvidia-Aktie (NVIDIA) schoss um 34 Prozent auf 168,70 US-Dollar nach oben. Ein großer Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde somit wieder wettgemacht, doch bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlt trotzdem noch ein wenig mehr als ein Viertel.

In einer überraschenden Kehrtwende holte der Chip-Konzern seinen Mitbegründer Jensen Huang zurück. Nun ist er wieder Präsident und Firmenchef sowie Teil des Verwaltungsrats. Huang war vor rund zehn Tagen wegen bekannt gewordener Affären als Nvidia-Chef zurückgetreten. In den vergangenen Tagen hatten einige Brancheninsider für Huangs Rückkehr plädiert und argumentiert, dass er unersetzlich für Nvidia sei - und Nvidia sei unverzichtbar für die Tech-Industrie und die KI-Zukunft. Laut US-Präsident Donald Trump hat die US-Regierung außerdem "keinen Grund zur Annahme, dass Jensens Rückkehr zu Nvidia ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt". Die eingeleiteten Untersuchungen des Verwaltungsrats werden aber fortgesetzt.

Neben Nvidia erholten sich auch zahlreiche Chip- und andere Tech-Aktien im prozentual zweistelligen Bereich. Dazu zählten etwa Microchip Technology mit plus 11 Prozent, Intel mit plus 14 Prozent oder auch Micron (Micron Technology) mit plus 20 Prozent. CoreWeave und Nebius stiegen sogar um mehr als 25 Prozent.

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Für Oracle ging es um 14 Prozent hoch. Die Aktie wurde zudem davon gestützt, dass der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.

Für das Papier des OpenAI-Konkurrenten Anthropic ging es nach einem freundlichen Start um 2 Prozent abwärts auf 87,15 Dollar. Schon am Freitag war die Aktie zeitweise fast auf ihren Ausgabekurs von 83 Dollar zurückgefallen. Von ihrem Höchststand kurz nach dem Start an der Börse am vergangenen Donnerstag bei etwas über 115 Dollar haben sie sich inzwischen weit entfernt.

Ein Übernahmeangebot ließ die Papiere der beiden Cybersicherheitsanbieter Zscaler und CrowdStrike in unterschiedliche Richtungen schnellen. Zscaler sprangen um 14 Prozent auf etwas über 222 Dollar hoch, während Crowdstrike um 11,5 Prozent einbrachen. Crowdstrike will Zscaler in einem Aktiendeal für rund 44 Milliarden Dollar übernehmen./ck/stk