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ROUNDUP/Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen

27.05.26 17:20 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Vortagesverluste wettgemacht und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Als Antrieb erwiesen sich Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung zur vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die Hoffnung zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützen die Kurse ebenfalls.

Der Dow gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 50.746 Punkte. Der ebenfalls auf Rekordniveau notierende, marktbreite S&P 500 bewegte sich zuletzt bei 7.515 Punkten kaum vom Fleck. Dem technologielastigen NASDAQ 100 war im frühen Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand gelungen, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt stand ein Minus von 0,5 Prozent auf 29.862 Punkte zu Buche.

Stark gefragt waren Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorgt ebenso für Kauflaune wie die Nachricht, dass die US-Raumfahrtbehörde Nasa dauerhaft Menschen auf dem Mond leben lassen will und ihre Pläne dafür vorantreibt. Mit Dutzenden Missionen sollen dafür in den kommenden Jahren Drohnen und steuerbare Rover-Vehikel zum Erdtrabanten gebracht werden. Alleine in diesem Jahr soll es dafür noch drei unbemannte Missionen zum Mond geben. Die Anteilsscheine von Redwire zogen um fast sechs Prozent an.

Dagegen brachen die Aktien von Verra Mobility (Verra Mobility A) um fast 73 Prozent ein. Das Mobilitätssoftware-Unternehmen hatte bekanntgegeben, dass der Autovermieter Avis Budget (Avis Budget Group) den Vertrag mit Verra gekündigt habe. Deshalb senkte das Unternehmen sein Gewinnziel für 2026. Daraufhin stuften mehrere Analystenhäuser die Papiere herunter.

Die Aktien von Zscaler sackten als Schlusslicht im Nasdaq 100 um knapp 31 Prozent ab, nachdem das Sicherheitssoftwareunternehmen einen Umsatzausblick für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte, der hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Die Analysten von Evercore stuften die Papiere ab und verwiesen dabei auf einen Rückgang der Neukunden.

Die Titel von Axalta Coating Systems wiederum gewannen 3,5 Prozent. Sie profitierten von Spekulationen um eine Alternative zur Fusion mit dem Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel. Akzo hatte ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings (Nippon Paint) unter Beteiligung von Sherwin-Williams zurückgewiesen./la/jha/

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