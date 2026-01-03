ROUNDUP/Aktien New York: Dow auf Talfahrt - Negative Wochen- und Monatsbilanz

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen Zinssenkungen lieferten. Zudem halten sich die Anleger wegen einer möglichen Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran vor dem Wochenende mit Engagements zurück.

Wer­bung Wer­bung

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 48.854 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,5 Prozent an. Auch die Monatsbilanz wäre mit minus 0,1 Prozent negativ. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 0,7 Prozent auf 6.859 Zähler ein.

Für den NASDAQ 100 ging es um 0,5 Prozent auf 24.915 Punkte abwärts. Er hatte am Donnerstag deutlich unter den negativ aufgenommenen Geschäftszahlen des KI-Chip-Riesen NVIDIA gelitten. Für die Woche und den Monat Februar drohen dem technologielastigen Index Abschläge von 0,4 beziehungsweise 2,5 Prozent.

Finanzwerte wurden am meisten gemieden. So verbuchten die Papiere von American Express, Goldman Sachs und JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) zuletzt Kursrückgänge zwischen 3,0 und 6,9 Prozent und gehörten damit zu den schwächsten Dow-Werten.

Wer­bung Wer­bung

Ansonsten steht vor dem Wochenende das wahrscheinliche Ende des Bieterkampfs um Warner Brothers (Warner Bros Discovery) im Fokus. Die Aktien des Medienkonzerns verloren 1,7 Prozent, nachdem der Streamingriese Netflix mitgeteilt hatte, seine Offerte nicht zu erhöhen, da das Geschäft dann finanziell nicht mehr attraktiv wäre. Damit ist der Weg für den Warner-Rivalen Paramount (Paramount Skydance) frei, dessen neuem, aufgebesserten Angebot der Warner-Verwaltungsrat zuvor den Vorzug gegeben hatte.

Die Titel von Netflix und Paramount reagierten mit Kursgewinnen von 8,6 und 8,8 Prozent auf die jüngste Entwicklung. Experten begrüßten den Ausstieg von Netflix. Jefferies-Analyst James Heaney traut Netflix auch ohne den Zukauf bis 2030 jährliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen von mindestens zehn beziehungsweise 20 Prozent zu.

Die Anteilscheine von Dell (Dell Technologies) sprangen um 19 Prozent auf den höchsten Stand seit November. Der Hersteller von Computern und Speichersystemen hatte im vergangenen Quartal eine durchwachsene operative Margenentwicklung verzeichnet. Doch die Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr übertrafen die Erwartungen. Dies galt insbesondere für den Erlösausblick für KI-Server. Zudem kündigte das Unternehmen an, sein Aktienrückkaufprogramm um zehn Milliarden US-Dollar aufzustocken./edh/he