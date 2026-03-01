DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -1,4%Nas22.696 -0,5%Bitcoin61.415 -1,6%Euro1,1580 -0,5%Öl84,35 +2,1%Gold5.086 -1,1%
ROUNDUP/Aktien New York: Dow beendet Erholung - Ölpreise stiegen wieder

05.03.26 17:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.676,8 PKT -130,7 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der kleinen Erholung zur Wochenmitte hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder spürbar nachgegeben. Für Verunsicherung sorgten zum einen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Zum anderen fielen jüngste Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte sich in der vergangenen Woche nicht verändert. Beides weckte Inflationssorgen und ließ die Renditen am Anleihenmarkt entsprechend weiter steigen.

Der Dow fiel im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 48.078 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,6 Prozent nach und stand damit bei 6.831 Punkten.

Für den NASDAQ 100 ging es um 0,3 Prozent auf 25.029 Punkte nach unten. Dabei dämpften deutliche Kursgewinnen bei den Aktien des Chipkonzerns Broadcom die Verluste.

Der noch keine Woche alte Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. So fliegt eine ballistische Rakete Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, und die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff.

Die Entwicklungen im Krieg der USA und Israels gegen den Iran veranlassen die Händler erneut dazu, Risiken zu begrenzen, nachdem sich die Stimmung am Vortag noch leicht verbessert hatte. Die Spannungen auf den Energiemärkten treten zunehmend in den Vordergrund. So versucht China, Kraftstoff zu sparen, und japanische Raffinerien fordern die Freigabe strategischer Erdölreserven.

Die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels geht, bleibt die Hauptsorge an den Märkten. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Dadurch sind die Öllieferungen aus dem Iran sowie von anderen Produzenten am Persischen Golf unterbrochen und Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln.

Unter den Einzelwerten standen Aktien aus der Chipbranche im Blick, nachdem Broadcom starke Wachstumszahlen für die vergangenen drei Monate und einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal geliefert hatte. Die Papiere von Broadcom stiegen unter den besten Werten im Nasdaq 100 um gut vier Prozent.

Für die Anteilsscheine von The Trade Desk (The Trade Desk A) ging es an der S&P-500-Spitze um fast 18 Prozent nach oben. Das auf die Tech-Branche spezialisierte Online-Medium "The Information" hatte berichtet, dass The Trade Desk Gespräche geführt habe, um das KI-Softwareunternehmen OpenAI beim Verkauf von Anzeigen zu unterstützen./la/jha/

