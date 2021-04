ROUNDUP/Aktien New York: Dow bröckelt ab - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Apple und Facebook haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag zunächst in Kauflaune gebracht. Mittlerweile haben die Indizes aber den Großteil ihrer Gewinne wieder verloren. Positive US-Konjunkturdaten trugen anfangs ebenfalls zur guten Stimmung bei. Die US-Wirtschaft wuchs im im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent zum Vorquartal. Ferner verbesserte sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt wöchentlichen Daten zufolge weiter. Zudem stützten Aussagen von US-Präsident Joe Biden über die Impffortschritte in den Vereinigten Staaten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) büßte seinen halbprozentigen Anfangsgewinn nahezu vollständig ein und notierte zuletzt 0,03 Prozent höher bei 33 831,24 Punkten. Auch der zunächst auf ein weiteres Rekordhoch gestiegene S&P 500 sank merklich und wurde zuletzt 0,31 Prozent höher bei 4196,14 Zählern notiert. Der technologielastige NASDAQ 100 hatte im frühen Handel ebenfalls seinen Höchststand erklommen und war danach merklich eingeknickt. Zuletzt notierte er nur noch 0,26 Prozent fester bei 13 938,45 Punkten.

Unter den Einzelwerten standen jene des iPhone-Herstellers Apple und des Online-Netzwerks Facebook im Anlegerfokus. Beide Tech-Giganten fuhren im abgelaufenen Quartal Milliarden-Gewinne ein. Apple profitierte stark von anziehenden Smartphone-Verkäufen und Facebook von mehr Werbung und höheren Anzeigenpreisen auf seiner Plattform. Apple-Aktien stiegen um 0,5 Prozent und Facebook-Papiere um 6,0 Prozent.

Gefragt waren auch die Anteile von QUALCOMM mit plus 4,0 Prozent. Der Chipkonzern profitiert zurzeit von seiner starken Aufstellung in Sachen Technik für Geräte mit dem superschnellen 5G-Datenfunk. Zudem kamen optimistische Aussagen zum laufenden dritten Geschäftsquartal bei den Anlegern gut an. eBay hingegen brachen um 11,4 Prozent ein, nachdem die Online-Verkaufsplattform mit ihrer Prognose für das laufende Quartal unter den Markterwartungen geblieben war.

Der Autobauer Ford (Ford Motor) enttäuschte mit seinen Aussagen zur Produktion im laufenden zweiten Quartal. Wegen Lieferengpässen für Chips rechnet das Unternehmen damit, etwa die Hälfte seiner für dieses Jahresviertel geplanten Produktion einzubüßen. Die Aktien sackten um 9,9 Prozent ab. Der Pharmakonzern Merck & Co (Merck) meldete einen unerwartet schwachen Jahresstart und schraubte einen Teil seiner Jahresziele herunter. Die Papiere büßten 4,7 Prozent ein.

McDonald?s-Titel (McDonalds) stiegen um 0,8 Prozent. Im ersten Quartal machte die Schnellrestaurantkette dank begehrter neuer Produkte im US-Heimatmarkt gute Geschäfte. In Europa allerdings liefen die Geschäfte wegen der Corona-Lockdowns nicht so gut./edh/he