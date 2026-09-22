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ROUNDUP/Aktien New York: Dow gibt nach vor UN-Generalversammlung

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NASDAQ Composite Index
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News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologiewerte an der Nasdaq weiter nach oben.

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Der Dow Jones Industrial verlor 0,5 Prozent auf 51.802 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,7 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 7.763 Zählern. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.605 Punkte nach oben. Am Montag war der technologielastige Index um satte 2,8 Prozent gestiegen.

Die Ölpreise sanken weiter in Reaktion auf die Verhandlungsbereitschaft der iranischen Führung zur Beilegung des Kriegs mit den USA. Irans Präsident Massud Peseschkian wird am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede halten. Beobachter spekulieren über mögliche Treffen der iranischen Delegation mit Vermittlern oder US-Regierungsvertretern.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Alibaba (Alibaba Group) stiegen um 1,4 Prozent. Der chinesische Online-Händler bringt den nach eigenen Angaben leistungsstärksten KI-Chip Chinas auf den Markt. Dieser soll dem Branchenführer NVIDIA Konkurrenz machen und den massiven Ausbau der eigenen Rechenzentrumskapazitäten in den kommenden Jahren unterstützen.

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Die Aktien von Amgen verteuerten sich an der Dow-Spitze um 2,7 Prozent. Der Pharmakonzern hatte positive vorläufige Ergebnisse einer Phase-3-Studie zum Präparat Dazodalibep gegen die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom vorgelegt.

Die Papiere des asiatischen Fahrdienstleisters und Tech-Unternehmens Grab verbuchten ein Kursplus von 6,1 Prozent. Ihnen half die Meldung, dass Konzernchef Anthony Tan der US-Börsenaufsicht SEC umfangreiche Aktienkäufe gemeldet hatte.

Auch beim Videospiele-Händler GameStop sorgten sogenannte Insider-Aktienkäufe für einen Kursanstieg von 3,8 Prozent./edh/nas

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