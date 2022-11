ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Plus - US-Börsen auf gestiegenem Niveau stabil

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben am Freitag überwiegend leicht zugelegt. Die Anleger bleiben jedoch vorsichtig nach der jüngsten Rally, die seit Ende der vergangenen Woche ins Stocken geraten ist. Vor allem Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed dämpften zuletzt die Stimmung.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Geschäft um 0,21 Prozent auf 33 617,99 Punkte, was im Wochenverlauf aktuell ein Minus von 0,3 Prozent bedeutet. Im Zuge der vierwöchigen Rally war der bekannteste Wall-Street-Index zuvor um fast 20 Prozent hochgeschnellt.

Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,07 Prozent auf 3949,31 Zähler vor. An der technologielastigen Nasdaq-Börse drehte der Auswahlindex NASDAQ 100 nach einem freundlichen Start ins Minus und gab um 0,31 Prozent auf 11 640,80 Punkte nach. Im Wochenverlauf wäre das ein Minus von 1,5 Prozent. Die Rally allerdings hatte ihm seit dem Tief Mitte Oktober in der Spitze ein Plus von 15 Prozent beschert.

Die Wall Street und die Nasdaq-Börsen waren in den vergangenen Woche besonders durch den nachlassenden Inflationsdruck in den USA angefeuert worden. Hoffnung hatte sich breit gemacht, dass die Fed womöglich bald schon weniger aggressiv an der Zinsschraube drehen könnte. Inzwischen melden sich allerdings vermehrt Fed-Mitglieder zu Wort, deren Kommentare derlei Erwartungen entgegenstehen. Ein weiteres wichtiges Thema für die Richtung an den Börsen bleibt außerdem Chinas Umgang mit der Corona-Pandemie.

Unter den Einzelwerten überzeugte der Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials die Anleger mit einem überraschend optimistischen Ausblick auf das Schlussquartal. Die Aktie gewann an der Nasdaq 1,5 Prozent. Nachlassende Lieferkettenengpässe kommen dem Unternehmen zugute. Zahlreiche Analysten hoben ihre Gewinnerwartungen und ihre Kursziele.

Der Kreditkarten-Anbieter Visa gab bekannt, dass von Februar an Ryan McInerney den Vorstandsvorsitz von Alfred Kelly übernehmen wird. McInerney ist bereits seit 2013 für das globale Geschäft von Visa zuständig und hat dem Unternehmen zufolge 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Die Aktie reagiert kaum. Sie gab um 0,2 Prozent nach.

Im Dow zeigten sich Walgreens (Walgreens Boots Alliance) zuletzt fast unverändert, nachdem sie zum Börsenstart noch um mehr als zwei Prozent gestiegen waren. JPMorgan hatte die Aktien zuvor auf "Overweight" hochgestuft.

Coinbase (Coinbase) dagegen sackten um 5,6 Prozent ab. Die Bank of America ist mittlerweile vorsichtiger gestimmt für die Papiere des Betreibers der Handelsplattform für Kryptowährungen und stufte sie auf "Neutral" ab.

HP Inc (HP) verloren 0,3 Prozent, nachdem Credit Suisse die Titel des PC- und Druckerherstellers auf "Neutral" abgestuft hatte./ck/he