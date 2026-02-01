DAX24.966 +1,0%Est506.048 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 -2,5%Nas23.234 +0,9%Bitcoin58.123 -2,6%Euro1,1910 +0,8%Öl68,77 +1,0%Gold5.065 +2,1%
ROUNDUP/Aktien New York: Dow pendelt um die 50.000-Punkte-Marke

09.02.26 16:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.115,0 PKT -0,7 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag ist der Dow Jones Industrial zum Wochenstart um die runde Marke gependelt. Zugleich ging es an der zuletzt deutlich unter Druck geratenen technologielastigen Nasdaq-Börse leicht nach oben.

Im frühen Montagshandel gab der bekannteste Index der New Yorker Wall Street zuletzt um 0,1 Prozent auf 50.054 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 6.947 Zähler zu. Der NASDAQ 100 drehte ins Plus und stieg um 0,3 Prozent auf 25.141 Punkte.

"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Nun seien die kommenden Tage entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien nachgefragt worden seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren dürften. Das jedoch sei "so aber gar nicht existent", warnte der Experte.

Unter den "glorreichen Sieben", den sieben größten und bedeutendsten Tech-Konzernen in den USA, stachen NVIDIA mit plus 3,1 Prozent hervor und knüpften an ihre Erholung vom Freitag an. Microsoft erholten sich mit plus 1,5 Prozent weiter, während die anderen fünf nachgaben. Amazon litten mit minus 2,6 Prozent am deutlichsten. Die Aktie des Online-Handelsgiganten und Cloud-Anbieters hatte am Freitag - wie am Tag zuvor bereits Alphabet (Alphabet A (ex Google)) - unter der Ankündigung milliardenschwerer Investitionen in den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) gelitten.

Im Tech-Bereich stand zudem das Papier von Oracle mit einem Plus von knapp 10 Prozent im Blick. Auch hier setzte sich die Erholung fort, gestützt von einer Hochstufung durch das Investmenthaus D.A. Davidson. Es strich seine neutrale Einschätzung der Aktie des Software-Entwicklers und empfiehlt sie stattdessen zum Kauf.

Eli Lilly (Eli Lilly) stiegen um 0,9 Prozent, während Hims & Hers (HimsHers Health) um 26 Prozent einbrachen. Das Telemedizinunternehmen hat eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy des dänischen Diabetesspezialisten Novo Nordisk zurückgezogen. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei damit vom Tisch, sagte Analyst James Gordon von der Barclays Bank. Eli Lilly hat mit Zepbound wie Novo Nordisk ebenfalls ein Abnehmmittel auf dem Markt.

Für die Aktie von Kroger ging es um 7,1 Prozent nach oben. Der Lebensmittelhändler hat mit sofortiger Wirkung den ehemaligen Walmart-Chef Greg Foran zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er folgt damit auf Ron Sargent, der seit März 2025 Interims-Chef gewesen ist. Zudem bestätigte Kroger die Jahresziele für 2025./ck/he

