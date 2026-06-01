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ROUNDUP/Aktien New York: Dow steigt etwas nach langem Wochenende

22.06.26 17:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hat der Dow Jones Industrial am Montag etwas weiter zugelegt. Gestützt wurde der Leitindex durch erneut sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs.

Der Dow stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 5.1696 Punkte. Der marktbreite S&P 500 hingegen fiel um 0,2 Prozent auf 7.484 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,1 Prozent auf 30.376 Punkte nach unten.

Aus Branchensicht war der konjunktursensible Halbleitersektor weiter gefragt. So erreichten die Aktien von Intel erneut einen Höchststand und zogen zuletzt um 3,4 Prozent an. Sie hatten bereits am Donnerstag dank eines Vertrags mit dem Tech-Riesen Apple über die Herstellung von Chips knapp 11 Prozent gewonnen und ein Rekordhoch erreicht. Für Branchenkollege Micron (Micron Technology) ging es um 4,5 Prozent nach oben. In Asien war der Sektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.

Derweil setzte sich der Sinkflug der Aktien von Börsenneuling SpaceX fort. Mit einem Minus von zehn Prozent steuern sie auf ihren dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert hatte.

Für deutlichere Kursausschläge sorgten zu Wochenbeginn Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics konnten sich über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf 133 US-Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen wird vom deutlich größeren Konkurrenten AbbVie für 135,11 Dollar je Aktie geschluckt, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel gewannen 6 Prozent.

Die Aktien von Arcosa legten um mehr als sieben Prozent auf 145,50 Dollar zu, nachdem der Baustoffkonzern CRH angekündigt hatte, den Wettbewerber für 150 Dollar je Aktie in bar zu übernehmen. Die in New York gelisteten CRH-Titel sanken zeitweise um fast ein Prozent./la/stw