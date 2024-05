ROUNDUP/Aktien New York: Dow tritt bei 40 000 Punkten auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind überwiegend mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat am Montag im frühen Handel knapp unter 40 000 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Der bekannteste Wall-Street-Aktienindex hatte diese runde Marke am Donnerstag erstmals hinter sich gelassen. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 0,3 Prozent auf 5320 Zähler zu.

Der technologielastige NASDAQ 100 stieg etwas stärker um 0,6 Prozent auf 18 660 Punkte, hier fehlte nicht viel für eine erneute Rekordmarke. Zwei Analystenkommentare sorgten für aufgehellte Stimmung: Das Investmenthaus Morgan Stanley hatte sich positiv zu den Aktien des Chip-Herstellers Micron (Micron Technology) Technology geäußert und die Barclays Bank zu denen von NVIDIA. Micron gewannen 3,7 Prozent und Nvidia 2,6 Prozent.

Die jüngste Stärke der US-Aktienmärkte sei den wieder gestiegenen Erwartungen der Investoren an Zinssenkungen in diesem Jahr geschuldet, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank in einem Marktkommentar. Das habe die Zinsen am US-Anleihenmarkt jüngst nach unten gedrückt. Am Montag im frühen Handel stiegen die Renditen allerdings wieder leicht.

Auf einem Treffen mit Investoren hat sich die Großbank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) ein wenig optimistischer als bisher zum erwarteten Zinsüberschuss in diesem Jahr geäußert. Nach anfänglichen Gewinnen drehten die Aktien jedoch ins Minus.

Daneben rücken die Aktien von Bergwerksgesellschaften in den Fokus der Anleger. Sowohl der Goldpreis als auch der Kupferpreis erreichten am Montag Höchstmarken. Der Goldpreis wurde durch die Nachricht des Todes des iranischen Präsident Ebrahim Raisi und seines Außenministers Hussein Amirabdollahian gestützt. Das Unglück sorgte im ölreichen Nahen Osten für Verunsicherung, wovon Gold als als sicher empfundene Anlage oft profitiert. Der Kupferpreis wurde von womöglich drohenden Angebotsengpässen nach oben getrieben. Die Kupferminenaktie Southern Copper stieg auf ein Rekordhoch, während die Papiere von Freeport-McMoRan leicht im Plus lagen./bek/he