ROUNDUP/Aktien New York: Dow und S&P 500 legen zu - Ölwerte gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Start in die neue Woche haben sich die US-Börsen überwiegend freundlich gezeigt. Dem Leitindex Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 fehlen nicht mehr viele Punkte bis zu Rekordständen. So gewann der Dow am Montag im frühen Handel 0,51 Prozent auf 41.384,35 Zähler, der S&P 500 legte um 0,12 Prozent auf 5.641,29 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ 100, der von seiner Bestmarke noch etwas weiter weg ist, sank um 0,41 Prozent auf 19.640,80 Punkte. Womöglich könnten ihn die am Mittwoch erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Anführers NVIDIA etwas näher an seine Bestmarke führen. Nach ihrem kräftigen Kurszuwachs am Freitag gaben die Nvidia-Papiere am Montag aber erst einmal um ein gutes halbes Prozent nach, behalten ihr Rekordhoch bei etwas unter 141 Dollar gleichwohl im Blick.

Am vergangenen Freitag hatte Fed-Präsident Jerome Powell während des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole Signale für eine in Kürze anstehende Zinswende in der weltgrößten Volkswirtschaft gegeben. Diese hatten am Markt für Kauflaune gesorgt, auch wenn Höhe und Abfolge der Zinsschritte weiter offen blieben.

Besonders gefragt waren zum Wochenstart Aktien aus dem Energiesektor. Ölwerte wie Chevron im Dow und ConocoPhillips im S&P 500 gewannen 1,4 beziehungsweise 2,6 Prozent. In Nahost bleibt die Lage angespannt. Zudem ordnete Libyen einen Stopp der Ölproduktion und der Exporte des Rohstoffs an. Die Ölpreise legten vor diesem Hintergrund am Montag zu./ajx/he