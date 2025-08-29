ROUNDUP/Aktien New York: Durchwachsener Auftakt - Nvidia kurz dran am Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Der in Teilen etwas enttäuschende Ausblick des KI-Chipriesen NVIDIA hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen keine Erschütterungen verursacht. Getrieben auch von vager Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte, starteten die Indizes wechselhaft in den Handel, ohne sich letztlich groß vom Fleck zu bewegen. Nvidia scheiterte knapp an einem Rekordhoch.

Eine Stunde nach dem soliden Auftakt stand der Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,18 Prozent im Minus bei 45.481 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab zeitgleich um 0,11 Prozent auf 6.474 Punkte nach. Die Tech-Werte im NASDAQ 100 erfuhren etwas größere Nachfrage, denn ihr Auswahlindex notierte zuletzt 0,05 Prozent höher bei 23.579 Punkten.

Nvidia drehten zum Auftakt kurz auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reißleine. Der Kurs des Chipriesen sackte mit fast zwei Prozent ins Minus und bremste damit die großen Indizes. Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Laut einem Medienbericht spricht Konzernchef Jensen Huang mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips aus der Modellreihe "Blackwell" nach China.

Das Kursminus dürften die Nvidia-Anleger verschmerzen, denn die Papiere hatten sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der dabei erworbene Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr. Analysten bleiben für den Chipriesen optimistisch. Teilweise wurden die Kursziele nach der Zahlenvorlage deutlich nach oben geschraubt.

In der Softwarebranche wurden angehobene Zielsetzungen von Snowflake mit einem Kurssprung um 19 Prozent gefeiert. Eine noch größere Rally um 29 Prozent zündeten Pure Storage (Pure Storage A), nachdem der Spezialist für Cloud-Datenspeicher seine Anleger ebenfalls mit einem erhöhten Ausblick erfreute. CrowdStrike verfehlte zwar mit seiner Umsatzprognose die Erwartungen, der Kurs drehte hier aber mit 2,3 Prozent ins Plus.

Abseits der Tech-Werte zogen nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick die Titel von Victora's Secret (Victorias Secret) an. Noch schwungvoller gestartet, betrug das Plus bei dem Dessoushersteller zuletzt etwa vier Prozent. Bei Dollar General reichten gute Nachrichten nicht für eine eindeutige Tendenz: Nach einem Auf und Ab standen sie zuletzt nahe am Vortagsniveau. Der Discounter hatte im Quartal von der Schnäppchenjagd der Verbraucher profitiert und daraufhin seine Ziele angehoben./tih/stk